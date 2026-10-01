Νέα Αριστερά: Η Δίκαιη Μετάβαση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μεμονωμένες «εμβληματικές» επενδύσεις ιδιωτικών ομίλων

Εξηγήσεις για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την κατανάλωση δηλαδή ενέργειας και νερού, αλλά, πάνω από όλα, δεσμεύσεις για τα πιθανά οφέλη για την τοπική κοινωνία από το σχεδιαζόμενο κέντρο δεδομένων στον χώρο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, ζητούν, από την κυβέρνηση, τέσσερις (4) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας, Πέτης Πέρκα.

Πρόκειται για δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν, στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, η ΔΕΗ Α.Ε. και η Amazon Web Services (AWS). Η αρχική ισχύς του κέντρου δεδομένων προβλέπεται στα 300 MW, με δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η ΔΕΗ διαθέτει την έκταση, τα κτίρια, τις υδροδοτικές και ενεργειακές υποδομές του σταθμού, επενδύει περίπου 1,2 δισ. ευρώ στην πρώτη φάση και θα προμηθεύει την AWS με ηλεκτρική ενέργεια μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων (PPAs), ενώ η AWS θα μισθώσει την εγκατάσταση για 15 χρόνια.

Οι Βουλευτές επισημαίνουν πως όλα αυτά σχεδιάζεται να γίνουν σε μια περιοχή που για επτά δεκαετίες σήκωσε το βάρος της ηλεκτροδότησης της χώρας και σήμερα βιώνει μια απολιγνιτοποίηση χωρίς ουσιαστικό σχέδιο μετάβασης, όπως και οι υπόλοιπες λιγνιτικές περιοχές.

Τονίζουν ακόμη ότι η Δίκαιη Μετάβαση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μεμονωμένες «εμβληματικές» επενδύσεις ιδιωτικών ομίλων καθότι αυτές σχεδιάζονται με γνώμονα το εταιρικό κέρδος και όχι τις ανάγκες της περιοχής. Προσθέτουν ότι προϋπόθεση για δίκαιη μετάβαση είναι η ενεργός συμμετοχή όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των αγροτικών συλλόγων, των επιμελητηρίων, του κάθε πολίτη.

Ζητούν ξεκάθαρες δεσμεύσεις για το όφελος της τοπικής κοινωνίας από την ανάπτυξη του κέντρου δεδομένων και φέρνουν στη Βουλή τη φωνή φορέων της περιοχής, όπως δημοτικές κινήσεις του Δήμου Κοζάνης, τα Επιμελητήρια και αυτοδιοικητικοί, που ζητούν διαφάνεια, ουσιαστική εμπλοκή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και θεσμικές εγγυήσεις ότι μέρος της αξίας που θα παράγεται θα επιστρέφει στην περιοχή.

Για τους παραπάνω λόγους ερωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς: εάν έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο του έργου, με ορίζοντα το 1 GW, ποια θα είναι η πραγματική ετήσια κατανάλωση νερού σε κάθε φάση, από ποιους υδάτινους πόρους θα προέρχεται και πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα θιγούν η ύδρευση και η άρδευση της περιοχής, ιδιαίτερα σε περιόδους λειψυδρίας, ποιο θα είναι το ακριβές ενεργειακό μείγμα τροφοδοσίας του κέντρου δεδομένων, εάν έχει εκτιμηθεί η ετήσια κατανάλωση του κέντρου δεδομένων και τι ποσοστό της ενέργειας θα προέρχεται από φυσικό αέριο, εάν προβλέπεται να αξιοποιηθεί η απορριπτόμενη θερμότητα του κέντρου δεδομένων για τα δίκτυα τηλεθέρμανσης με αντλίες θερμότητας όπως γίνεται στη Σκανδιναβία, εάν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας θα μπορούν να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια σε τιμές αντίστοιχες με αυτές των PPAs της Amazon και εάν προτίθεται η Κυβέρνηση να θεσμοθετήσει ειδικό ενεργειακό τιμολόγιο για τις λιγνιτικές περιοχές, πόσες μόνιμες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν σε κάθε φάση και ποιο ποσοστό θα καλυφθεί από κατοίκους της περιοχής, ποια προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν και ποιος θα είναι ο θεσμικός ρόλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και εάν προβλέπεται ανταποδοτικό τέλος ή ρήτρα επί των εσόδων και κερδών της επένδυσης υπέρ των Δήμων και των κατοίκων της περιοχής.

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