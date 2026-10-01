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Πρώτη πιστοποίηση Zero Waste to Landfill στον ενεργειακό κλάδο

Πρώτη πιστοποίηση Zero Waste to Landfill στον ενεργειακό κλάδο
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 10:49
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Πάνω από 90% των αποβλήτων εκτράπηκε από την τελική διάθεση το 2025, επίδοση που κατέταξε την HELLENiQ ENERGY στην κατηγορία GREEN του προτύπου «Zero Waste to Landfill». Η πιστοποίηση αποτυπώνει με μετρήσιμα αποτελέσματα τη δέσμευσή της για υπεύθυνη διαχείριση πόρων και εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε κατόπιν ανεξάρτητης επαλήθευσης από την EUROCERT, σύμφωνα με το πρότυπο ZWTL-EU1. Αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας του Ομίλου να περιορίζει τα απόβλητα που οδηγούνται σε τελική διάθεση και να ενισχύει την αξιοποίησή τους.

Ο πιστοποιημένος δείκτης αξιοποίησης - εκτροπής από τελική διάθεση ξεπέρασε το 90%, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για αξιοποίηση τουλάχιστον 85% των παραγόμενων αποβλήτων. Το αποτέλεσμα αποτυπώνει την πρόοδο του Ομίλου στην εφαρμογή πρακτικών που υποστηρίζουν τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης.

Η διαδικασία επαλήθευσης περιέλαβε έλεγχο των ποσοτήτων των αποβλήτων, των σχετικών στοιχείων και παραστατικών και των τελικών μεθόδων διαχείρισής τους. Δειγματοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία των καταγεγραμμένων δεδομένων και την εφαρμογή των σχετικών πρακτικών.

Για την HELLENiQ ENERGY, η κυκλική οικονομία εντάσσεται στην καθημερινή λειτουργία της. Προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, ακολουθούμενη από την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση. Μέσα από στοχευμένες δράσεις σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος επιδιώκει να αξιοποιεί υπεύθυνα τους πόρους και να περιορίζει συστηματικά την τελική διάθεση.

Η πιστοποίηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Με ενισχυμένες διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης, η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει την προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών της και ενσωμάτωση πρακτικών κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία της.

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