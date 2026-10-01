ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πέτη Πέρκα: Ο Πρωθυπουργός γράφει επιστολές, οι πολίτες όμως πληρώνουν τους λογαριασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 15:43
Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 15:00
ΥΠΕΞ: Έναρξη της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την 1η Οκτωβρίου 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 14:08
Νέα Αριστερά: Η Δίκαιη Μετάβαση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μεμονωμένες «εμβληματικές» επενδύσεις ιδιωτικών ομίλων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 13:22
Στοιχεία Εκκαθάρισης και τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Αύγουστος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/10/2026 - 12:23
Μ. Γραφάκος: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση η διαχείριση αποβλήτων-28 μονάδες υπό κατασκευή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/10/2026 - 11:42
Γ. Μανιάτης: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων στην πρώτη γραμμή του “Made in Europe” και της πράσινης μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 11:05
Πρώτη πιστοποίηση Zero Waste to Landfill στον ενεργειακό κλάδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 10:49
Αντ. Μιτζάλης: Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και επένδυση στην αγορά εργασίας οι προϋποθέσεις για το αύριο των κατασκευών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
01/10/2026 - 10:42
ΕΒΕΠ: Μικρή ανακούφιση ρευστότητας και προστασία της συνέπειας με ζητούμενο την ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 10:18
ΥΠΕΘΟΟ: Αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης σε 15 λεπτά – Ρύθμιση 120 δόσεων για σωρευμένα χρέη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 09:27
Τροπολογία της ΚΟ ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμός Μεταβλητού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 09:22
Κυκλική Οικονομία: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες αλλάζουν προϊόντα, συσκευασίες και επιχειρηματικά μοντέλα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/10/2026 - 09:16
WindEurope: Δύο έργα της Principia στις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για τη βιοποικιλότητα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/10/2026 - 08:43
Συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν Parviz Shahbazov
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Αρνητής της πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
01/10/2026 - 08:11
Καύσιμα: Οι νέες τιμές στην αντλία και το στοίχημα των 1,75 ευρώ στο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/10/2026 - 08:08
Μπαταρίες: Έκτη στην Ευρώπη η Ελλάδα με pipeline 27 GW- Μόλις 0,7 GW σε λειτουργία
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
01/10/2026 - 08:06
Το «μαρτύριο της σταγόνας» με τα μέτρα το χειμώνα - Αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/10/2026 - 08:05
Καύσιμα: Τι αλλάζει από σήμερα σε diesel και βενζίνη – Ο νέος φόβος για τρόφιμα και ρεύμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/10/2026 - 08:02
Πώς η νέα ενεργειακή κρίση αναζωπυρώνει τη ζήτηση για αντλίες θερμότητας στην Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/10/2026 - 06:51
Πώς να θωρακίσετε ενεργειακά το σπίτι σας πριν έρθουν τα πρώτα κρύα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 06:51
Γιατί αργεί να ζεσταθεί ο φούρνος: 8 αιτίες και πώς επηρεάζουν την κατανάλωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 06:51
ABB: Η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/09/2026 - 15:45
ΙΕΝΕ και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας: Εκδήλωση για τις Προκλήσεις των Ενεργειακών Αγορών στη ΝΑ Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:42
Eurelectric: Η ηλεκτρική ενέργεια άντεξε στους κλυδωνισμούς το 2026, ανάγκη για αποθήκευση και ευελιξία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 15:35
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση στατιστικών εργασιών του Ετήσιου Προγράμματος Στατιστικών Εργασιών ΥΠΕΝ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:34
Κατεπείγουσα ερώτηση Γ. Μανιάτη προς Κάγια Κάλλας για αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους και έρευνες Ορούτς Ρέις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 - 15:28
METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μια χρονιά που άφησε αποτύπωμα σε 84 σχολεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:02
GreenTank: Νέο ιστορικό υψηλό για τις ΑΠΕ τον Αύγουστο με 3,312 GWh.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 14:33

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αντ. Μιτζάλης: Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και επένδυση στην αγορά εργασίας οι προϋποθέσεις για το αύριο των κατασκευών

Αντ. Μιτζάλης: Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και επένδυση στην αγορά εργασίας οι προϋποθέσεις για το αύριο των κατασκευών
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 10:42
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανάγκη δημιουργίας θεσμών για έναν πιο μακροπρόθεσμο και συνεκτικό σχεδιασμό των επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές, έθεσε ο κ. Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του AVAX GROUP.

Μιλώντας στο συνέδριο #ITC2026, επισήμανε ότι «την τελευταία 8ετία βρέθηκαν άνθρωποι σε “θέσεις-κλειδιά” που συνέβαλαν στην προώθηση της δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων», σημείωσε ωστόσο ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δεν μπορεί να αποτελεί τη βασική προσέγγιση για τον σχεδιασμό των επόμενων επενδύσεων.

Ως παράδειγμα ανέφερε χώρες του εξωτερικού, όπου έχουν θεσπιστεί φορείς με αντικείμενο την ανάπτυξη μακροχρόνιων και συνεκτικών προγραμμάτων επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές. Κατά τον ίδιο, αντίστοιχη προσέγγιση θα μπορούσε να υιοθετήσει και η Ελλάδα, μέσω ενός φορέα που θα έχει ρόλο παρατηρητή και ελεγκτή, συμβάλλοντας τόσο στη διαμόρφωση του προγράμματος όσο και στην παρακολούθηση της ωρίμανσης των έργων.

Παράλληλα επισήμανε ότι, δεδομένων των πεπερασμένων δυνατοτήτων χρηματοδότησης από το κεντρικό κράτος νέων υποδομων, καθίσταται αναγκαία η ιεράρχηση των έργων και η συνετή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Ομίλου ΑΒΑΞ, η καταγραφή των αναγκών της χώρας μας σε υποδομές και η μετατροπή τους σε συγκεκριμένα έργα, σε συνδυασμό με την κεντρική παρακολούθηση της ωρίμανσής τους, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

Ο κ. Μιτζάλης αναφέρθηκε στην ανάγκη τα έργα να φτάνουν στο στάδιο της δημοπράτησης έχοντας προηγουμένως αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα ωρίμανσης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του συντονιστή Nikos Karagiannis για τη στελέχωση του κατασκευαστικού κλάδου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου AVAX υπογράμμισε ότι οι πρωτοβουλίες των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προσέλκυση νέου ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι η ΑΒΑΞ χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τη διοίκηση έργων, ενώ σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ υποστηρίζει Επαγγελματική Σχολή για χειριστές μηχανημάτων έργου.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χρ. Παναγιωτόπουλος (ΤΕΡΝΑ): Απαιτείται νέο μοντέλο ανάπτυξης στις υποδομές
Χρ. Παναγιωτόπουλος (ΤΕΡΝΑ): Απαιτείται νέο μοντέλο ανάπτυξης στις υποδομές 30 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κωτσόβολος: Ενεργειακή αναβάθμιση και νέο μοντέλο ανάπτυξης υπό τη ΔΕΗ – Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κωτσόβολος: Ενεργειακή αναβάθμιση και νέο μοντέλο ανάπτυξης υπό τη ΔΕΗ – Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ

Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις

Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις

Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο

AKtor: Επένδυση 1,2 δις. ευρώ σε έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AKtor: Επένδυση 1,2 δις. ευρώ σε έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία