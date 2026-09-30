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Eurelectric: Η ηλεκτρική ενέργεια άντεξε στους κλυδωνισμούς το 2026, ανάγκη για αποθήκευση και ευελιξία

Eurelectric: Η ηλεκτρική ενέργεια άντεξε στους κλυδωνισμούς το 2026, ανάγκη για αποθήκευση και ευελιξία
Newsroom
Τετάρτη, 30/09/2026 - 15:35
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Η παραγωγή καθαρής ενέργειας ανέλυσε την ενεργειακή κρίση, σύμφωνα με το Power Barometer 2026 της Eurelectric που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλες.

«Εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων, το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας απέδειξε ότι μπορεί να προστατεύσει τους φακέλους και τη βιομηχανία από την αστάθεια των ορυκτών καυσίμων. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 22,8% μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 2026, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν κατά 88,4%», αναφέρεται στην έκθεση της Eurelectric, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 3.500 ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας ενέργεια.

Σύμφωνα με την έκθεση:

Μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 41% μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου, ενώ οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ στην πραγματικότητα μειώθηκαν κατά 7%. Στη συνέχεια, ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ ώθησε τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας υψηλότερα, καθώς το φυσικό αέριο έφτασε σε νέα υψηλά, η σκανδιναβική υδροηλεκτρική ενέργεια αποδυναμώθηκε και η προσφορά των πυρηνικών μειώθηκε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. των ποταμών, της χαμηλής στάθμης των υδάτων και προγραμματισμένων συντηρήσεων. Ωστόσο, σε ολόκληρη την περίοδο, η ηλεκτρική ενέργεια αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική στους κλυδωνισμούς των ορυκτών καυσίμων.

«Το 2026 σημειώθηκε σοβαρή διαταραχή των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τους κινδύνους της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν μέσω της αναταραχής, βλέπουμε ξεκάθαρα δείγματα ότι το στοίχημα της Ευρώπης στην καθαρή ηλεκτρική ενέργεια αποδίδει καρπούς», δήλωσε ο Kristian Ruby, γενικός γραμματέας της Eurelectric.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι το 72% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ ήταν το 2026 από καθαρές πηγές, περιορίζοντας τον αντίκτυπο των ορυκτών καυσίμων στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η πλήρης αξιοποίηση των οφελών της εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας έχει ταχύτερη ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης και ευελιξίας.

Η Βουλγαρία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του θετικού αντικτύπου της αποθήκευσης: μετά την ανάπτυξη μπαταριών χωρητικότητας 5,4 GW, οι χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μετακινήθηκαν από 21% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ το 2024 σε μόλις 8,3% υψηλότερα το 2026, χάρη στη μειωμένη εξάρτηση από ακριβή ορυκτά καύσιμα κατά τις περιόδους αιχμής της ζήτησης. Ωστόσο, η Ευρώπη στερείται: τα συστήματα αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας ανερχόταν σε 64 GW έως το 2025. Ακόμη και με 78 GW προγραμματισμένων προσθηκών, παραμένουν πολύ κάτω από τον στόχο των 200 GW της ΕΕ για το 2030.

Για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, η Eurelectric ζητά την επιταγή της αδειοδότησης, ισχυρότερα κίνητρα για ευελιξία και ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο που συνεχίζει να στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα προς τον εξηλεκτρισμό.

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