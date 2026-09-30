Πέντε οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ σε αναμονή για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος

Καθώς το κόστος της ενέργειας παραμένει σε υψηλά επίπεδα και οι προβλέψεις για τα τιμολόγια ρεύματος δείχνουν νέες αυξήσεις, τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις μηνιαίες δαπάνες τους.

Η κατανάλωση ενέργειας από συσκευές που παραμένουν σε κατάσταση αναμονής αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς, αλλά «αόρατους» παράγοντες επιβάρυνσης των νοικοκυριών.

Ειδικοί της αγοράς ενέργειας και του οικιακού εξοπλισμού καταγράφουν τις πέντε κατηγορίες συσκευών που απορροφούν συνεχώς ρεύμα και εξηγούν πώς η αποσύνδεσή τους από την πρίζα συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών.

1. Κονσόλες παιχνιδιών

Τα παιχνίδια σε κονσόλες όπως το PlayStation ή το Xbox απαιτούν συνεχή παροχή ρεύματος ακόμη και όταν βρίσκονται σε standby, προκειμένου να ληφθούν ενημερώσεις λογισμικού ή να επιτραπεί η απομακρυσμένη ενεργοποίηση. Η παραμονή μιας κονσόλας σε κατάσταση αναμονής μπορεί να κοστίσει έως και 35 ευρώ ετησίως. Οι ειδικοί συνιστούν το κλείσιμο από τον διακόπτη μετά τη χρήση, καθώς και την άμεση απενεργοποίηση της συσκευής μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση των χειριστηρίων.

2. Σταθεροί υπολογιστές

Αν και η λειτουργία αναμονής προσφέρει ταχύτερη σύνδεση, οι σταθεροί υπολογιστές συνεχίζουν να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Η επιβάρυνση αυτή μπορεί να προσθέσει 12 έως 18 ευρώ στον ετήσιο λογαριασμό. Η πλήρης απενεργοποίηση του υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται προσφέρει ουσιαστική εξοικονόμηση σε βάθος χρόνου.

3. Φούρνοι μικροκυμάτων

Οι φούρνοι μικροκυμάτων καταναλώνουν μικρή αλλά σταθερή ποσότητα ρεύματος σε κατάσταση αναμονής, κυρίως για τη λειτουργία της ψηφιακής οθόνης και του ρολογιού. Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται στα 3 έως 7 ευρώ. Αν και το ποσό φαίνεται μικρό, η αποσύνδεση της συσκευής λειτουργεί αθροιστικά μαζί με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις.

4. Τηλεοράσεις

Οι τηλεοράσεις τροφοδοτούνται συνεχώς με ρεύμα όταν βρίσκονται σε αναμονή, ώστε να διατηρούνται ενεργές οι ενδεικτικές λυχνίες, τα ρολόγια και τα συστήματα ταχείας επανεκκίνησης. Η ελάχιστη προσπάθεια για το κλείσιμο της τηλεόρασης από τον κεντρικό διακόπτη ή την πρίζα αποτρέπει τη συσσωρευμένη σπατάλη ενέργειας.

5. Παλαιές οικιακές συσκευές

Οι παλαιότερες συσκευές υστερούν σημαντικά σε ενεργειακή απόδοση. Για παράδειγμα, ένα ψυγείο ηλικίας άνω των 10-15 ετών με φθαρμένα εξαρτήματα καταναλώνει από 100 έως 200 kWh τον μήνα (1.200 έως 2.400 kWh ετησίως). Η αντικατάσταση τέτοιων συσκευών με σύγχρονα μοντέλα υψηλής ενεργειακής κλάσης αποτελεί επένδυση που αποσβένεται γρήγορα μέσω της δραστικής μείωσης της κατανάλωσης.

Πηγή: express.co.uk