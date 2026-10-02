Μύθος ή πραγματικότητα; Πόσο γρήγορα φορτίζουν τα φθηνά android κινητά

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Η αγορά ενός οικονομικού smartphone συχνά συνεπάγεται συμβιβασμούς στην ισχύ του επεξεργαστή ή την ποιότητα της κάμερας. Όσον αφορά την ταχύτητα φόρτισης, ωστόσο, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Η χαμηλότερη τιμή των οικονομικών android συσκευών οφείλεται συνήθως στη χρήση εξαρτημάτων χαμηλότερων προδιαγραφών. Αν και αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό για τον επεξεργαστή ή την κάμερα, δεν ισχύει απαραίτητα για την ταχύτητα φόρτισης. Στην πραγματικότητα, πολλές προσιτές συσκευές Android προσφέρουν πλέον επιδόσεις που ανταγωνίζονται κορυφαία μοντέλα της αγοράς.

Για παράδειγμα, το Samsung A37 5G μπορεί να φτάσει στο 60% της μπαταρίας σε μόλις 30 λεπτά. Η επίδοση αυτή πλησιάζει σημαντικά εκείνη του ακριβότερου Samsung Galaxy S26 FE, το οποίο αγγίζει το 69% στο ίδιο χρονικό διάστημα, αλλά και του iPhone 17 Pro Max των που φορτίζει έως το 50% σε 20 λεπτά.

Φυσικά, δεν διαθέτουν όλα τα οικονομικά μοντέλα τις ίδιες δυνατότητες. Υπάρχουν ακόμη συσκευές, όπως το Honor Play10 ή το Motorola Moto G Play, που απαιτούν δύο έως τρεις ώρες για μια πλήρη φόρτιση. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι η τιμή δεν αποτελεί τον μοναδικό δείκτη ταχύτητας.

Τι καθορίζει τον χρόνο φόρτισης

Ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει τον χρόνο φόρτισης είναι η ισχύς που υποστηρίζει η συσκευή, η οποία μετριέται σε Watt (W). Όσο υψηλότερη είναι η ισχύς, τόσο ταχύτερη είναι η διαδικασία. Παράλληλα, ειδικές λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας - όπως η αναστολή εφαρμογών στο υπόβαθρο κατά τη φόρτιση - μπορούν να βελτιώσουν αισθητά την απόδοση, ακόμη και μεταξύ συσκευών με την ίδια ονομαστική ισχύ.

Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν ο φορτιστής και το καλώδιο. Εάν ο φορτιστής δεν αποδίδει την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ της συσκευής, η ταχύτητα μειώνεται αυτόματα. Τέλος, η παλαιότητα της μπαταρίας και η χρήση του κινητού κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στο ρεύμα επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2026 - 06:43
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