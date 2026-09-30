ΙΕΝΕ και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας: Εκδήλωση για τις Προκλήσεις των Ενεργειακών Αγορών στη ΝΑ Ευρώπη

Μια ιδιαίτερα επίκαιρη εκδήλωση του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης ( IENE ) σχετικά με τις περιφερειακές ενεργειακές εξελίξεις στη ευρύτερη περιοχή θα φιλοξενήσει αυτή την εβδομάδα η πρωτεύουσα της Σερβίας , Βελιγράδι .

Η παρουσίαση της μελέτης αναφοράς του Ινστιτούτου με τίτλο «South East Europe Energy Outlook 2025/2026», καθώς και η ανάλυση των τρεχουσών προκλήσεων στις αγορές ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης και ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, θα βρεθούν στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης που συνδιοργανώνει το ΙΕΝΕ σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας ( CCIS), την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του CCIS στο Βελιγράδι.

Στους ομιλητές της εκδήλωσης περιλαμβάνονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ομιλητές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ειδικοί του ενεργειακού τομέα, καθώς και ανώτατα στελέχη της αγοράς σε Ελλάδα και Σερβία, προκειμένου να αναλύσουν τις πιο σημαντικές εξελίξεις που διαμορφώνουν σήμερα το ενεργειακό τοπίο της ευρύτερης περιοχής αλλά και ειδικότερα των Δυτικών Βαλκανίων, με τις ιδιαίτερες θεσμικές και πολιτικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν εκεί. Το συνέδριο θα ξεκινήσει με εισαγωγικές ομιλίες εκπροσώπων των διοργανωτών και συγκεκριμένα του κ. Mihailo Mihailovic, Συνεργάτη του IENE και Συντονιστή του συνεδρίου, και της κ. Ivana Vuletic, Διευθύντριας του Τομέα Βιομηχανικών Ενώσεων του CCIS.

Το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης θα αποτελέσει η μελέτη «South East Europe Energy Outlook 2025/2026» του IENE, η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των ενεργειακών τάσεων, των εξελίξεων στην αγορά και των επενδυτικών προοπτικών σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη. Τη μελέτη θα παρουσιάσουν ο κ. Κωστής Σταμπολής, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, καθώς και ο κ. Νίκος Σοφιανός, Γενικός Γραμματέας του IENE και Πρόεδρος της Επιτροπής ΑΠΕ του Ινστιτούτου.

Επιπλέον, η κοινή αυτή εκδήλωση του IENE και του CCIS θα αποτελέσει μια μοναδική πλατφόρμα διαλόγου για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, την ενοποίηση των αγορών, την απανθρακοποίηση , αλλά και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή, και, μάλιστα, σε μια περίοδο βαθιών γεωπολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών. Τα θέματα αυτά θα παρουσιαστούν από σειρά διακεκριμένων ομιλητών, στους οποίους συγκαταλέγονται η Καθηγήτρια Dragana Mitrovic (PhD, Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ασιατικών Σπουδών στο Βελιγράδι), ο κ. Dusan Zivkovic (Γενικός Διευθυντής της JSC Electric Power Industry of Serbia - EPS), ο κ. Milos Mladenovic (Διευθύνων Σύμβουλος του SEEPEX, Σερβία), ο κ. Martin Martinoski (Εμπειρογνώμονας σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και στατιστικής, Energy Community Secretariat, Αυστρία) και ο κ. Milan Zdravkovic (Εκτελεστικός Διευθυντής DSO, JP Srbijagas, Σερβία).

Κύριος Χορηγός του συνεδρίου είναι ο Όμιλος MK Group, ενώ Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι το δικηγορικό γραφείο Zivkovic/Samardzic, το Χρηματιστήριο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ( SEEPEX) με έδρα το Βελιγράδι, καθώς και η EKO Serbia A.D., μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY.

Η κοινή εκδήλωση ΙΕΝΕ – CCIS, με τίτλο “South East Europe Energy Outlook 2025/2026: Study Presentation and Energy Markets Challenges”, θα διεξαχθεί στη σερβική και την αγγλική γλώσσα, με ταυτόχρονη διερμηνεία.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ειδικό microsite του συνεδρίου.