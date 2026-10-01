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Κυκλική Οικονομία: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες αλλάζουν προϊόντα, συσκευασίες και επιχειρηματικά μοντέλα

Κυκλική Οικονομία: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες αλλάζουν προϊόντα, συσκευασίες και επιχειρηματικά μοντέλα
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 09:16
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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) παρουσιάζει το Certified Circular Economy Professional 2026

Η Κυκλική Οικονομία περνά πλέον από τη θεωρία στην επιχειρηματική πράξη. Νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τον σχεδιασμό προϊόντων, τις συσκευασίες, την επισκευή και τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, επηρεάζοντας από τις προμήθειες και την παραγωγή έως το packaging και τη συνολική στρατηγική βιωσιμότητας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μετάβαση αυτή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Σήμερα, περίπου 12% των υλικών που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, ενώ η Ευρώπη έχει θέσει στόχο σημαντικής αύξησης της κυκλικής χρήσης υλικών έως το 2030.

Παράλληλα, οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις επιταχύνουν τις αλλαγές.

Το Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), το Digital Product Passport, το Right to Repair και το νέο πλαίσιο για Packaging and Packaging Waste (PPWR) εισάγουν αυστηρότερες απαιτήσεις για ανθεκτικότητα, επισκευασιμότητα, ανακυκλωσιμότητα και χρήση ανακυκλωμένων υλικών.

Ειδικά στις συσκευασίες, όπου κατευθύνεται περίπου το 40% των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, η πίεση για νέα υλικά, καλύτερο σχεδιασμό και περισσότερη επαναχρησιμοποίηση γίνεται ακόμη εντονότερη.

Οι αλλαγές αυτές δείχνουν ότι η Κυκλική Οικονομία δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντικό θέμα. Συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, το κόστος πρώτων υλών, τον σχεδιασμό προϊόντων, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη συμμόρφωση και την καινοτομία.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επαγγελματική πιστοποίηση στην Κυκλική Οικονομία από το CSE

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της Κυκλικής Οικονομίας και της ενίσχυσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε πιο κυκλικά μοντέλα, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο πιστοποιημένο επαγγελματικό πρόγραμμα Certified Circular Economy Professional 2026.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2026, με φυσική παρουσία, και έχει συνολική διάρκεια 16 ωρών.

Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ESG Stories και DailyFax και απευθύνεται σε στελέχη και επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν πρακτική γνώση και εργαλεία για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών Κυκλικής Οικονομίας.

Από τη θεωρία στην εφαρμογή

Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν μεταξύ άλλων:

  • το 9R Framework και τις βασικές αρχές της Κυκλικής Οικονομίας,
  • τις νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις,
  • το circular design και το circular packaging,
  • τη σύνδεση της Κυκλικής Οικονομίας με το carbon management και τη μείωση αποβλήτων,
  • επαναχρησιμοποίηση, επισκευή και αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών,
  • νέα επιχειρηματικά μοντέλα όπως leasing και Product-as-a-Service,
  • πρακτικές μεθοδολογίες για την εφαρμογή της κυκλικότητας στο εσωτερικό ενός οργανισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε case studies και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να δουν πώς διαφορετικοί οργανισμοί μετατρέπουν τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές λύσεις.

Η Κυκλική Οικονομία αφορά πλέον περισσότερες λειτουργίες μέσα στην επιχείρηση

Η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία δεν αφορά μόνο τα sustainability ή environmental departments.

Αφορά επίσης στελέχη παραγωγής, προμηθειών, supply chain, R&D, product development, packaging, operations και στρατηγικής, καθώς οι αποφάσεις για τα υλικά, τη διάρκεια ζωής και τον σχεδιασμό ενός προϊόντος επηρεάζουν πλέον τόσο το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα όσο και τη συμμόρφωσή του με τις νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Σε ένα περιβάλλον όπου η Ευρώπη ζητά περισσότερη ανακυκλωσιμότητα, επισκευασιμότητα, επαναχρησιμοποίηση και διαφάνεια ως προς τα υλικά, η γνώση της Κυκλικής Οικονομίας εξελίσσεται σταδιακά σε βασική επιχειρηματική δεξιότητα.

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