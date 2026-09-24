Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη «έκοψε» τη Ρωσία και ο ενεργειακός λογαριασμός διπλασιάστηκε

Η Ευρώπη αποφάσισε να κλείσει οριστικά τη στρόφιγγα του ρωσικού αερίου και μπαίνει στην τελική ευθεία για την πλήρη απαγόρευσή του. Μεγάλο μέρος των ρωσικών ποσοτήτων ήδη αντικαταστάθηκε από αμερικανικό LNG και άλλες εναλλακτικές πηγές, όμως τώρα έρχεται η οριστική διακοπή και μαζί της αναδύεται το ερώτημα που κανείς δεν θέλει να αντιμετωπίσει, δηλαδή πόσο θα κοστίσει η επόμενη ημέρα.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτής της αλλαγής, αρκεί μια ματιά στην αγορά πριν από την κρίση. Τότε, όταν το ρωσικό αέριο μέσω αγωγών αποτελούσε τον βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού εφοδιασμού, οι μέσες τιμές φυσικού αερίου κινούνταν στα 15 με 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει ως τα προ κρίσης επίπεδα της αγοράς. Σήμερα, η εικόνα είναι δραματικά διαφορετική, καθώς το 2025 η Ελλάδα πλήρωσε κατά μέσο όρο 38,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα για αμερικανικό LNG, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στα 34,6 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 η ελληνική τιμή για το ίδιο αμερικανικό LNG είχε εκτοξευθεί στα 53 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 34 ευρώ για τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με άλλα λόγια, από τα 15 με 20 ευρώ περάσαμε κοντά στα 40 ευρώ και πάνω, σημειώνοντας έναν σχεδόν διπλασιασμό κόστους.

Δεν πρόκειται για μια απλή λογιστική σύγκριση ανάμεσα σε κάθε ρωσικό κυβικό μέτρο και κάθε αμερικανικό φορτίο, αλλά για τη μεγάλη εικόνα της ενεργειακής μετάβασης, δηλαδή τη μετάβαση από μια προβλέψιμη αγορά χαμηλού κόστους σε ένα ακριβότερο παγκόσμιο περιβάλλον LNG.

Το χρονοδιάγραμμα είναι πλέον πυκνό, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την πλήρη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού LNG και του ρωσικού αερίου μέσω αγωγών το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου του 2027. Παρά τις πιέσεις, το 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούσε να εισάγει περίπου 36 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου, ποσότητες που πρέπει τώρα να καλυφθούν από αλλού.

Το στοίχημα δεν είναι απλώς η αλλαγή προμηθευτή, αλλά η ολική αλλαγή μοντέλου εφοδιασμού, καθώς η Ευρώπη άφησε πίσω της τις σταθερές ποσότητες μέσω αγωγών και εισήλθε σε μια παγκόσμια, ανταγωνιστική αγορά LNG, όπου ανταγωνίζεται ασιατικές και άλλες δυνάμεις για τα ίδια φορτία, εκτιθέμενη διαρκώς στις διεθνείς τιμές, στο κόστος μεταφορών και στις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Η αντικατάσταση των ρωσικών πηγών οδήγησε σε εκτόξευση της εξάρτησης από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τις εισαγωγές αμερικανικού LNG στην Ευρώπη να τριπλασιάζονται από τα 29,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2021 σε 99,5 το 2025, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλυψαν το 58% των συνολικών ευρωπαϊκών εισαγωγών LNG το 2025.

Ωστόσο, η ενεργειακή ομηρία της Ευρώπης από τα αμερικανικά συμφέροντα κινδυνεύει να αποκτήσει νέα, ακόμα πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Με δεδομένο ότι το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί την κεντρική αρτηρία λειτουργίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των εμπορευματικών μεταφορών, η Γηραιά Ήπειρος παραμένει εκτεθειμένη έχοντας απορροφήσει το 18,8% των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Την ώρα που η Ουάσιγκτον προτάσσει εσωτερικές πολιτικές προτεραιότητες και συζητά περιοριστικά μέτρα ή ακόμα και προσωρινό πάγωμα των εξαγωγών πετρελαίου διύλισης για να τιθασεύσει το κόστος στο εσωτερικό της, οι ενεργειακοί αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Μια τέτοια απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πυροδοτούσε άνευ προηγουμένου ανατιμήσεις παγκοσμίως, αφήνοντας την ευρωπαϊκή αγορά εντελώς απροστάτευτη απέναντι σε μια νέα κρίση τροφοδοσίας.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η Ευρώπη μπορούσε να αλλάξει ενεργειακή στρατηγική, αφού το έκανε, αλλά πόσο θα κοστίσει η ολοκλήρωση αυτής της επιλογής, τώρα που κόβονται οι τελευταίες γέφυρες με τη Μόσχα και η αμερικανική πολιτική ατζέντα απειλεί με νέες αναταράξεις.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σε κλειστές αίθουσες συνεδριάσεων, όμως οι αγορές είναι αμείλικτες και στέλνουν πάντα τους λογαριασμούς τους στην πραγματική οικονομία, με τη διαδρομή από τα 15-20 ευρώ της προ κρίσης εποχής στα σχεδόν 40 ευρώ του σημερινού LNG και τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, να δίνουν το στίγμα αυτής της νέας, επισφαλούς εποχής.