Καύσιμα: Τι αλλάζει από σήμερα σε diesel και βενζίνη – Ο νέος φόβος για τρόφιμα και ρεύμα

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Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 08:02
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Καύσιμα: Μικρή ανάσα στην αντλία, αλλά η ακρίβεια απλώνεται στην αγορά.

Περιορισμένη παραμένει η ανακούφιση για οδηγούς και νοικοκυριά από τις νέες παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων, καθώς το κόστος στην αντλία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και οι πιέσεις από την ενέργεια αρχίζουν να περνούν ευρύτερα στην αγορά.

Από την 1η έως και τις 15 Οκτωβρίου, η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Μαζί με την έκπτωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση για το diesel φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το κόστος της κρατικής παρέμβασης μόνο για το συγκεκριμένο δεκαπενθήμερο υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι οι τιμές παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας η αμόλυβδη κινείται αισθητά υψηλότερα.

Ο φόβος μεταφέρεται τώρα στα ράφια

Το μεγαλύτερο ζήτημα, πάντως, δεν περιορίζεται πλέον στα πρατήρια καυσίμων.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους επηρεάζει μεταφορές, παραγωγή και πρώτες ύλες και σταδιακά περνά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό δημιουργεί φόβους για έναν νέο κύκλο ανατιμήσεων σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Στην αγορά έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται νέοι τιμοκατάλογοι προμηθευτών με αυξήσεις, ενώ επιχειρήσεις και λιανεμπόριο επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο αυξημένο κόστος και στον κίνδυνο περαιτέρω υποχώρησης της κατανάλωσης.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών θα περάσει τελικά στον καταναλωτή και με ποια ταχύτητα.

Πίεση και από το ηλεκτρικό ρεύμα

Στο ήδη επιβαρυμένο σκηνικό προστίθεται και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υψηλές χονδρεμπορικές τιμές του προηγούμενου διαστήματος εντείνουν την ανησυχία για τα τιμολόγια λιανικής, καθώς οι προμηθευτές συνυπολογίζουν όχι μόνο τις ημερήσιες διακυμάνσεις αλλά και το κόστος των προηγούμενων αγορών και της αντιστάθμισης κινδύνου.

Έτσι, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα και πρώτες ύλες συνθέτουν ξανά ένα δύσκολο περιβάλλον για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι εκπτώσεις στην αντλία μπορούν να περιορίσουν προσωρινά μέρος της επιβάρυνσης, δεν αρκούν όμως από μόνες τους για να αντιστρέψουν τη συνολική εικόνα.

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