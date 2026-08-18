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Στενά του Ορμούζ: Κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης

Στενά του Ορμούζ: Κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης
Newsroom
Τρίτη, 18/08/2026 - 13:40
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Κλειστά θα παραμείνουν τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, μέχρι οι ΗΠΑ να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει η Τεχεράνη, «δεν θα ανοίξουν έως ότου οι αμερικανικές δεσμεύσεις που ορίζονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας (...) εφαρμοστούν», σημείωσε σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση ο Γαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, παραθέτοντας «την άρση του (αμερικανικού) ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων (ιρανικών) περιουσιακών στοιχείων, την άρση του πετρελαϊκού εμπάργκο», όπως και «τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα».

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