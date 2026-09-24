ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:42
Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:38
Αίτηση για έκδοση άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ από την ENI PLENITUDE
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 15:32
Π. Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:00
«Wild Weekend»: Ένα διήμερο ανοιχτών εκδηλώσεων στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/09/2026 - 14:41
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney στη Νέα Υόρκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 14:16
Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 13:58
Cyclon και Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 13:19
Η κορυφαία λύση της nvisionist αναδείχθηκε "Top Wind Turbine Solution in Europe 2026" από το Energy Business Review Europe
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 13:15
ΕΑΓΜΕ: Νέος τεχνολογικός εξοπλισμός ενισχύει την έρευνα για τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 12:14
Green Tank-Κάθετος Διάδρομος: Χρειάζονται πράγματι νέες υποδομές LNG;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 11:21
ΥΠΕΝ: Διαθέσιμα τιμολόγια ρεύματος κάτω από 15 λεπτά στην αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 10:37
GOLD Βραβείο για το Κέντρο Αειφορίας στα Hellenic Responsible Business Awards 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 09:51
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλο έργο για τη Δυτική Μακεδονία το data center της Amazon στην Κοζάνη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/09/2026 - 09:14
Ελληνικός Χρυσός και Eduact διευρύνουν τη συνεργασία τους για τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 08:51
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη «έκοψε» τη Ρωσία και ο ενεργειακός λογαριασμός διπλασιάστηκε
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/09/2026 - 08:06
Ρεύμα: Χωρίς επιδοτήσεις προς το παρόν- Στα μπλε τιμολόγια το ανάχωμα για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 08:04
Καύσιμα: Προ των πυλών το πακέτο στήριξης- Στο ντίζελ ο μεγάλος πονοκέφαλος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 08:02
Οι 10 συσκευές «βρυκόλακες» που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα για να γλιτώσετε χρήματα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 06:49
Γιατί κιτρινίζει το καλώδιο του φορτιστή σας και πότε πρέπει να το αντικαταστήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 06:50
«Ηλεκτροσόκ» 500 δολαρίων για 30 τ.μ.: Πώς τα ηλεκτρικά σώματα εξανεμίζουν το εισόδημα των ενοικιαστών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 06:50
Δήμος Αθηναίων: O νέος κύκλος του προγράμματος Υouth Climate Action Fund προβλέπει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 15:44
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση του ορίου παλαιότητας των επιλέξιμων κατοικιών στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 15:23
Υπογραφή συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γενικών Νοσοκομείων Αθηνών «Αλεξάνδρα» και «Κιλκίς»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 14:55
Όμιλος AVAX: Τζίρος, κέρδη και ανεκτέλεστο σε ιστορικά υψηλά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 14:20
Αιτήσεις χορήγησης Αδειών και Τροποποίησης Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας- Κύκλος Σεπτεμβρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/09/2026 - 13:47
Η Volton έδωσε ενέργεια στο επετειακό Ioannina Lake Run
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 13:03
Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης
ΚΟΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:26
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ παραληρεί, η Ευρώπη πελαγοδρομεί και οι πολίτες ματώνουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/09/2026 - 12:24

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31

Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31
Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 15:38
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Συνάντηση με Chris Wright – Στο τραπέζι η επόμενη συνάντηση 3+1 και η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Η ενεργειακή ασφάλεια, η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, οι διεθνείς διασυνδέσεις και η ευρωπαϊκή στάση ενόψει της COP31 βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε χθες στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο περιθώριο της 81ης Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, και στη συνέχεια με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra. Παράλληλα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην υψηλού επιπέδου συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. António Guterres, για τη Δράση για το Κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση.

whatsapp-image-2026-09-24-at-3.05.17-pm_02-1024x963_9de2f7268f9971e0.jpeg

Ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και 3+1 στη συνάντηση με τον Chris Wright

Στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας με τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright, βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού, στην αυξανόμενη παρουσία αμερικανικού LNG στην ευρωπαϊκή αγορά και στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Ουκρανία.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν επίσης τις προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στις ενεργειακές υποδομές και διασυνδέσεις, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων, καθώς και στην προσέλκυση νέων αμερικανικών επενδύσεων.

Ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και για τα επόμενα βήματα στην έρευνα και αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, με τη συμμετοχή της Chevron και της ExxonMobil.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν, ακόμη, την προετοιμασία της επόμενης διυπουργικής συνάντησης του σχήματος 3+1, με τη συμμετοχή των ομολόγων τους από την Κύπρο και το Ισραήλ, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε, τέλος, ότι η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την ενεργειακή ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Climate Summit του ΓΓ του ΟΗΕ António Guterres

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διάσκεψη για το Κλίμα, τις εργασίες της οποίας άνοιξαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, António Guterres, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, και ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdoğan.

Η συνάντηση του ΟΗΕ επικεντρώθηκε στην επιτάχυνση της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, στην κινητοποίηση προσιτής χρηματοδότησης και επενδύσεων και στην ενίσχυση της προσαρμογής και της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Κοινή ευρωπαϊκή στάση ενόψει COP31

Στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, κ. Wopke Hoekstra, ο κ. Παπασταύρου συζήτησε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Κατά τη συνάντηση τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της συμμετοχής όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Ηγετών της COP31, με τον Υπουργό να υπογραμμίζει την ανάγκη για ισότιμη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών.

Ο κ. Παπασταύρου, αποδοκίμασε για μία ακόμη φορά το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, η τουρκική διοργάνωση δεν έχει προσκαλέσει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Σύνοδο Ηγετών της Διάσκεψης, θέση με την οποία έχει συνταχθεί δημόσια και ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π. Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης
Π. Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης 24 Σεπτεμβρίου 2026
Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά 24 Σεπτεμβρίου 2026
Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά

ΥΠΕΝ: Διαθέσιμα τιμολόγια ρεύματος κάτω από 15 λεπτά στην αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΝ: Διαθέσιμα τιμολόγια ρεύματος κάτω από 15 λεπτά στην αγορά

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη «έκοψε» τη Ρωσία και ο ενεργειακός λογαριασμός διπλασιάστηκε
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη «έκοψε» τη Ρωσία και ο ενεργειακός λογαριασμός διπλασιάστηκε

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ παραληρεί, η Ευρώπη πελαγοδρομεί και οι πολίτες ματώνουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ παραληρεί, η Ευρώπη πελαγοδρομεί και οι πολίτες ματώνουν

Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία

Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, καθώς και για αντιδραστήρες 4ης γενιάς
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, καθώς και για αντιδραστήρες 4ης γενιάς