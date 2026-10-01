Μπαταρίες: Έκτη στην Ευρώπη η Ελλάδα με pipeline 27 GW- Μόλις 0,7 GW σε λειτουργία

Στην έκτη θέση στην Ευρώπη ως προς το pipeline έργων αποθήκευσης με μπαταρίες βρίσκεται η Ελλάδα, όμως η απόσταση ανάμεσα στα σχέδια και τα έργα που έχουν ήδη περάσει στην πρίζα παραμένει τεράστια. Με pipeline που φτάνει τα 27 GW, η χώρα διαθέτει σήμερα μόλις 0,7 GW εγκατεστημένης ισχύος, σύμφωνα με το Power Barometer 2026 της Eurelectric, την ώρα που στη γειτονική Βουλγαρία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία περίπου 5,4 GW μπαταριών.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Eurelectric, του φορέα των εταιρειών ηλεκτρισμού της ΕΕ, στην οποία αντιπρόεδρος είναι ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, την πρώτη θέση στο pipeline κατέχει η Γερμανία με 480 GW και ακολουθούν, η Ιταλία με 277 GW, η Πολωνία με 83 GW, η Ολλανδία με 60 GW και η Ισπανία με 37 GW.

Η Eurelectric καλεί σε επιτάχυνση της εγκατάστασης μπαταριών και σε μεγαλύτερη ευελιξία των δικτύων, σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου ασκεί εκ νέου πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού. Όπως επισημαίνει η έκθεση, «η συνέχιση των επενδύσεων στην καθαρή ηλεκτροπαραγωγή, την αποθήκευση και την ευελιξία θα είναι καθοριστικής σημασίας για τον περαιτέρω περιορισμό της μετάδοσης των διακυμάνσεων από τις τιμές του φυσικού αερίου στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας».

Παρά τη μεγάλη κινητικότητα που καταγράφεται σε επενδυτικό επίπεδο, η Ευρώπη εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους που έχει θέσει για την αποθήκευση ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων μεγάλης κλίμακας ανερχόταν σε 64 GW το 2025, ενώ ακόμη και αν προστεθούν τα 78 GW έργων που έχουν προγραμματιστεί, η συνολική ισχύς παραμένει αρκετά χαμηλότερα από τον στόχο των 200 GW για το 2030. Την ίδια ώρα η ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται τις ώρες υψηλής ηλιοφάνειας και μεταφοράς της στις ώρες αυξημένης ζήτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούλιο του 2026 η ηλιακή παραγωγή στην Ευρώπη ξεπέρασε τις 55 TWh, καταγράφοντας αύξηση 65% σε σχέση με δύο χρόνια νωρίτερα. Μαζί με την αιολική παραγωγή, οι μεταβλητές ΑΠΕ ξεπέρασαν τις 90 TWh, με το μερίδιό τους στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή της ΕΕ να πλησιάζει το 40%. Η αυξανόμενη συμμετοχή της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας έχει συμβάλει ώστε το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρισμού να είναι σήμερα περισσότερο ανθεκτικό στις αναταράξεις των διεθνών αγορών καυσίμων σε σχέση με την κρίση του 2022. Οι τιμές χονδρικής του ηλεκτρισμού παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα επίπεδα-ρεκόρ εκείνης της περιόδου, παρά τη νέα πίεση από τις τιμές του φυσικού αερίου. Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δέχθηκαν εκ νέου ανοδικές πιέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως τις βραδινές ώρες αιχμής, όταν υποχωρεί η ηλιακή παραγωγή. Στην άνοδο συνέβαλαν οι υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου, οι περιορισμοί στην πυρηνική παραγωγή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και η χαμηλότερη υδροηλεκτρική παραγωγή. Ακριβώς αυτή η απόσταση μεταξύ των ωρών κατά τις οποίες παράγεται άφθονη και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και των ωρών υψηλής ζήτησης αναδεικνύει τον ρόλο των μπαταριών. Η Eurelectric επισημαίνει ότι η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ πρέπει πλέον να συνοδευτεί από ταχύτερες επενδύσεις στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στην ευελιξία, ώστε μεγαλύτερες ποσότητες πράσινης ενέργειας να μπορούν να ενσωματώνονται στο σύστημα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια εφοδιασμού.