Καύσιμα: Οι νέες τιμές στην αντλία και το στοίχημα των 1,75 ευρώ στο θέρμανσης

Η συνολική ελάφρυνση στο diesel φθάνει πλέον τα 20 λεπτά το λίτρο, με 15 λεπτά κρατική επιδότηση και 5 λεπτά έκπτωση από τα διυλιστήρια, ενώ στην αμόλυβδη συνεχίζεται η έκπτωση των 10 λεπτών από Helleniq Energy και Motor Oil. Πάντως ο λογαριασμός για τα δύο διυλιστήρια έχει ήδη φτάσει στα 85-90 εκατ. ευρώ από τις εκπτώσεις που παρέχουν στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης από τα μέσα Ιουλίου και μετά. Με τα σημερινά δεδομένα, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη κινείται κατά μέσο όρο στα 2,20 ευρώ. Η εικόνα είναι ακόμη πιο επιβαρυμένη σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπου η βενζίνη ξεπερνά τα 2,30 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Η αύξηση της κρατικής επιδότησης στο diesel κατά επιπλέον 5 λεπτά το λίτρο εκτιμάται ότι θα ρίξει τη μέση τιμή του κοντά στα 2,15-2,16 ευρώ. Πρόκειται, ωστόσο, για περιορισμένη αποκλιμάκωση σε μια αγορά που εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη των μεγάλων διακυμάνσεων των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στην ίδια ημέρα το Brent κινήθηκε από τα 95 δολάρια το βαρέλι έως τα 99 δολάρια, έχοντας βρεθεί την προηγουμένη κοντά στα 105 δολάρια.

Η μεγάλη μεταβλητότητα είναι και ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει πλέον να επανεξετάζει την κατάσταση στην αγορά καυσίμων ανά δεκαπενθήμερο. Το επόμενο ορόσημο είναι τα μέσα Οκτωβρίου, όταν εκπνέουν οι σημερινές παρεμβάσεις και ταυτόχρονα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Εκεί μεταφέρεται πλέον και το βάρος των επόμενων αποφάσεων. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να κινηθεί κοντά στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Εάν ως αφετηρία ληφθεί μια τιμή της τάξης των 2 ευρώ, απαιτείται συνολική παρέμβαση περίπου 25 λεπτών το λίτρο, η οποία μένει να φανεί πώς θα κατανεμηθεί μεταξύ κρατικής στήριξης και συνεισφοράς των διυλιστηρίων. Η συζήτηση με Helleniq Energy και Motor Oil αναμένεται επομένως να ενταθεί τις επόμενες ημέρες. Οι δύο όμιλοι έχουν ήδη αναλάβει σημαντικό κόστος από τις εκπτώσεις που εφαρμόζουν από το καλοκαίρι, ενώ από την πλευρά τους επισημαίνεται και ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας της δραστηριότητάς τους. Το κρίσιμο ερώτημα δεν αφορά μόνο το ύψος της πιθανής έκπτωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και το εάν θα μπορούν να διατηρηθούν παράλληλα οι σημερινές εκπτώσεις στα καύσιμα κίνησης. Στα διυλιστήρια υπάρχουν ήδη εκτιμήσεις ότι μια σημαντική συνεισφορά στο θέρμανσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανεξέταση της έκπτωσης που παρέχεται σήμερα στην αμόλυβδη.

Από την πλευρά του Δημοσίου, μόνο η επιδότηση των 15 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το επόμενο δεκαπενθήμερο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 20 εκατ. ευρώ. Το τελικό ύψος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί, πάντως, σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών τιμών και τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεταστεί η εξαίρεση των προσωρινών μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς, καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μέχρι τότε, η αγορά θα κινείται ουσιαστικά από δεκαπενθήμερο σε δεκαπενθήμερο, με οδηγούς και νοικοκυριά να περιμένουν κάθε φορά την επόμενη παρέμβαση, την ώρα που η διεθνής αγορά πετρελαίου μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να ανατρέψει τους υπολογισμούς.