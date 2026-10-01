Γ. Μανιάτης: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων στην πρώτη γραμμή του “Made in Europe” και της πράσινης μετάβασης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο της Ημέρας Μετάλλων 2026 (Metals Day 2026).

H εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με την European Metals, τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο βιομηχανιών μη σιδηρούχων μετάλλων, που εκπροσωπεί περισσότερες από 900 παραγωγικές μεταλλουργικές μονάδες απασχολώντας άμεσα 500.000 εργαζομένους.

Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για το μέλλον της ευρύτερης ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέδειξε τη σημασία μια νέας, φιλόδοξης και ισχυρής και βιομηχανικής πολιτικής που θα ενισχύει την παραγωγή εντός της ΕΕ, θα επιταχύνει την απανθρακοποίηση και θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Με την ευρωπαϊκή παραγωγή να αντιπροσωπεύει μόλις το 14% του ΑΕΠ της ΕΕ, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες να δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω του κόστους ενέργειας, αλλά και τις εξαρτήσεις της Ένωσης σε στρατηγικούς τομείς να εντείνονται, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης αποτελεί μονόδρομο.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έκανε εκτενή αναφορά στην ανάγκη η έννοια του “Made in Europe” να αποκτήσει πραγματικό περιεχόμενο σε όλη την αλυσίδα αξίας. Τόνισε ακόμα, ότι δεν αρκεί η τελική συναρμολόγηση ενός προϊόντος να πραγματοποιείται στην Ευρώπη, αλλά οι κρίσιμες πρώτες ύλες και τα βασικά του εξαρτήματα να παράγονται σε αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο των μετάλλων στην οικοδόμηση ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας και αυτονομίας, η οποία όπως υπογράμμισε δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί χωρίς καθαρή, προβλέψιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο Γ. Μανιάτης επισήμανε τη σημασία της βιομηχανίας μετάλλων για την ελληνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες, τονίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς μια ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία, ικανή να διατηρεί την παραγωγή, τις επενδύσεις και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

«Το “Made in Europe” πρέπει να αποκτήσει πραγματικό περιεχόμενο το οποίο θα συμβάλει στην ανθεκτικότητα και την αυτονομία της Ένωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Μετάλλων μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο» σημείωσε ο Γ. Μανιάτης και συνέχισε «Δεν υπάρχει πράσινη μετάβαση χωρίς μέταλλα. Κάθε ανεμογεννήτρια, μπαταρία ή καλώδιο, εξαρτάται από αυτά. Αν η Ευρώπη θέλει να πρωταγωνιστήσει στην πράσινη μετάβαση, πρέπει να παράγει η ίδια τα υλικά πάνω στα οποία βασίζεται αυτή».