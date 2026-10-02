Στα 18 δισ. ευρώ ο λογαριασμός για τα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης, μετά το άλμα στις τιμές ενέργειας το 2026

Αν οι κυβερνήσεις επιθυμούν να στηρίξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις, θα πρέπει να το πράξουν μέσω βραχυπρόθεσμων μέτρων που είναι καλά σχεδιασμένα, στοχευμένα και προσωρινά, σημειώνει η Κομισιόν.

Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δαπανήσει φέτος 17,9 δισεκατομμύρια ευρώ για να απαλύνουν τις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικό της σημείωμα, καλώντας παράλληλα τις χώρες να στοχεύσουν καλύτερα τις ανάγκες.

Σε έγγραφο που ετοιμάστηκε για να καθοδηγήσει τις συζητήσεις των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στη συνάντηση της 8ης Οκτωβρίου, η Κομισιόν ζητά από τις κυβερνήσεις να επενδύσουν στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και να επιβάλλουν χαμηλότερη φορολογία στο ρεύμα σε σύγκριση με το φυσικό αέριο, ως κίνητρο για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη φέτος θα είναι ελαφρώς ισχυρότερη από την πρόβλεψη του Μαΐου (0,9%), ωστόσο το επόμενο έτος πιθανότατα θα κινηθεί χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για 1,2%. Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει ευθυγραμμισμένος με τις προβλέψεις για 3% φέτος, αλλά θα είναι υψηλότερος από το 2,3% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως για το 2027.

«Εν τω μεταξύ, το κόστος δανεισμού για τα κράτη-μέλη έχει αυξηθεί σημαντικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δημοσιονομική σύνεση», σημειώνει το έγγραφο της Επιτροπής.

«Σε αυτό το πλαίσιο, από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, 25 κράτη-μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για να μετριάσουν τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών ενέργειας σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις, με δημοσιονομικό κόστος 17,9 δισ. ευρώ (0,1% του ΑΕΠ της ΕΕ-27) το 2026», προσθέτει.

«Πάνω από τα δύο τρίτα της στήριξης αφορούν μη στοχευμένα μέτρα τιμών και, συνεπώς, δεν συμβαδίζουν με την ανάγκη τα βραχυπρόθεσμα μέτρα να κατευθύνονται στους πλέον ευάλωτους, να ελαχιστοποιούν το δημοσιονομικό κόστος και να είναι συμβατά με τον στόχο της πράσινης μετάβασης».

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης παραμένουν κοντά σε υψηλά πολυετίας, ενώ ένα εντεινόμενο ενεργειακό σοκ συνεχίζει να τροφοδοτεί τα στοιχήματα για τουλάχιστον τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως τα τέλη του 2027.

Αν οι κυβερνήσεις επιθυμούν να στηρίξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις, θα πρέπει να το πράξουν μέσω βραχυπρόθεσμων μέτρων που είναι καλά σχεδιασμένα, στοχευμένα και προσωρινά, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από την ενεργειακή κρίση της περιόδου 2022-2023, καταλήγει η Επιτροπή.

Πηγή: Reuters