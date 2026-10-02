Στα 18 δισ. ευρώ ο λογαριασμός για τα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης, μετά το άλμα στις τιμές ενέργειας το 2026

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πετρέλαιο: Υποχώρηση των τιμών καθώς η αγορά περιμένει την αποδέσμευση ευρωπαϊκών αποθεμάτων ντίζελ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/10/2026 - 15:49
Ντίζελ: Οι χώρες της ΕΕ συζητούν γαλλική πρόταση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/10/2026 - 15:27
Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/10/2026 - 15:25
GreenTech Challenge 2026 - GreenTech Challenge 2026 is on!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/10/2026 - 15:22
Η ZeniΘ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τη δική τους ενέργεια στο KIDOT Festival 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/10/2026 - 15:16
Η Volton και η Orizon ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/10/2026 - 14:43
Σταύρος Παπασταύρου από τα Μέγαρα: Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/10/2026 - 14:04
ΗΡΩΝ: Σταθερά τα πράσινα τιμολόγια για 7ο μήνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 13:24
Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 12:46
Στ. Παπασταύρου: Σε ιστορικά υψηλό επίπεδο οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/10/2026 - 12:42
Αστικές συγκοινωνίες: Επενδύσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ και 53 λεωφορεία υδρογόνου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/10/2026 - 11:57
ΔΕΗ: Συνεχίζεται η έκπτωση στο «μπλε» τιμολόγιο, συγκράτηση της αύξησης στο «πράσινο»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 11:55
Παρέμβαση Ν.Φαραντούρη για τις σημερινές τουρκικές απειλές για το καλώδιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/10/2026 - 11:17
Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ με τίτλο «Υπολογισμός και Κατανομή Δυναμικότητας Διασυνδέσεων»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 10:27
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/10/2026 - 10:01
Πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων»: 34 αρχικά επιλέξιμες αιτήσεις για ενίσχυση 1,82 εκατ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/10/2026 - 09:35
Εγκρίθηκε η ΕΠΜ για τον Όλυμπο – Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/10/2026 - 09:14
Σύσκεψη μεταξύ ηγεσίας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ΣΕΒ για το κόστος ενέργειας και τη στήριξη της βιομηχανίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 08:47
Σταύρος Παπασταύρου στο 2ο Ελληνογαλλικό Ενεργειακό Forum: Η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί και να εγκαταλείψει την πρακτική του ελάχιστου κοινού παρονομαστή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/10/2026 - 08:15
Μ. Μανουσάκης: O Great Sea Interconnector είναι εξαιρετικό παράδειγμα ελληνογαλλικής συνεργασίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Στην Ελλάδα οι τράπεζες έχουν πάντα έναν λόγο να … χαμογελούν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/10/2026 - 08:03
ΑΠΕ: Πώς οι περικοπές επιβαρύνουν την ένταση άνθρακα- 1.905 GWh στο οκτάμηνο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/10/2026 - 08:02
Ρεύμα: Πόσο «τρώει» από το εισόδημα των Ελλήνων- Το άλμα των τιμών από το 2019
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 08:00
Στα 18 δισ. ευρώ ο λογαριασμός για τα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης, μετά το άλμα στις τιμές ενέργειας το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
02/10/2026 - 06:43
Μύθος ή πραγματικότητα; Πόσο γρήγορα φορτίζουν τα φθηνά android κινητά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/10/2026 - 06:43
Πώς να γλιτώσετε έως 600 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος καθαρίζοντας το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/10/2026 - 06:42
Πέτη Πέρκα: Ο Πρωθυπουργός γράφει επιστολές, οι πολίτες όμως πληρώνουν τους λογαριασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 15:43
Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 15:00
ΥΠΕΞ: Έναρξη της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την 1η Οκτωβρίου 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 14:08
Νέα Αριστερά: Η Δίκαιη Μετάβαση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μεμονωμένες «εμβληματικές» επενδύσεις ιδιωτικών ομίλων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 13:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Στα 18 δισ. ευρώ ο λογαριασμός για τα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης, μετά το άλμα στις τιμές ενέργειας το 2026

Στα 18 δισ. ευρώ ο λογαριασμός για τα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης, μετά το άλμα στις τιμές ενέργειας το 2026
Markus Spiske on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 06:43
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Αν οι κυβερνήσεις επιθυμούν να στηρίξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις, θα πρέπει να το πράξουν μέσω βραχυπρόθεσμων μέτρων που είναι καλά σχεδιασμένα, στοχευμένα και προσωρινά, σημειώνει η Κομισιόν.

Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δαπανήσει φέτος 17,9 δισεκατομμύρια ευρώ για να απαλύνουν τις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικό της σημείωμα, καλώντας παράλληλα τις χώρες να στοχεύσουν καλύτερα τις ανάγκες.

Σε έγγραφο που ετοιμάστηκε για να καθοδηγήσει τις συζητήσεις των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στη συνάντηση της 8ης Οκτωβρίου, η Κομισιόν ζητά από τις κυβερνήσεις να επενδύσουν στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και να επιβάλλουν χαμηλότερη φορολογία στο ρεύμα σε σύγκριση με το φυσικό αέριο, ως κίνητρο για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη φέτος θα είναι ελαφρώς ισχυρότερη από την πρόβλεψη του Μαΐου (0,9%), ωστόσο το επόμενο έτος πιθανότατα θα κινηθεί χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για 1,2%. Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει ευθυγραμμισμένος με τις προβλέψεις για 3% φέτος, αλλά θα είναι υψηλότερος από το 2,3% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως για το 2027.

«Εν τω μεταξύ, το κόστος δανεισμού για τα κράτη-μέλη έχει αυξηθεί σημαντικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δημοσιονομική σύνεση», σημειώνει το έγγραφο της Επιτροπής.

«Σε αυτό το πλαίσιο, από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, 25 κράτη-μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για να μετριάσουν τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών ενέργειας σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις, με δημοσιονομικό κόστος 17,9 δισ. ευρώ (0,1% του ΑΕΠ της ΕΕ-27) το 2026», προσθέτει.

«Πάνω από τα δύο τρίτα της στήριξης αφορούν μη στοχευμένα μέτρα τιμών και, συνεπώς, δεν συμβαδίζουν με την ανάγκη τα βραχυπρόθεσμα μέτρα να κατευθύνονται στους πλέον ευάλωτους, να ελαχιστοποιούν το δημοσιονομικό κόστος και να είναι συμβατά με τον στόχο της πράσινης μετάβασης».

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης παραμένουν κοντά σε υψηλά πολυετίας, ενώ ένα εντεινόμενο ενεργειακό σοκ συνεχίζει να τροφοδοτεί τα στοιχήματα για τουλάχιστον τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως τα τέλη του 2027.

Αν οι κυβερνήσεις επιθυμούν να στηρίξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις, θα πρέπει να το πράξουν μέσω βραχυπρόθεσμων μέτρων που είναι καλά σχεδιασμένα, στοχευμένα και προσωρινά, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από την ενεργειακή κρίση της περιόδου 2022-2023, καταλήγει η Επιτροπή.

Πηγή: Reuters

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2026 - 06:43
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης
Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης 23 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ντίζελ: Οι χώρες της ΕΕ συζητούν γαλλική πρόταση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ντίζελ: Οι χώρες της ΕΕ συζητούν γαλλική πρόταση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων

Πέτη Πέρκα: Ο Πρωθυπουργός γράφει επιστολές, οι πολίτες όμως πληρώνουν τους λογαριασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Ο Πρωθυπουργός γράφει επιστολές, οι πολίτες όμως πληρώνουν τους λογαριασμούς

Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση

ΥΠΕΘΟΟ: Αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης σε 15 λεπτά – Ρύθμιση 120 δόσεων για σωρευμένα χρέη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΘΟΟ: Αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης σε 15 λεπτά – Ρύθμιση 120 δόσεων για σωρευμένα χρέη

Το «μαρτύριο της σταγόνας» με τα μέτρα το χειμώνα - Αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το «μαρτύριο της σταγόνας» με τα μέτρα το χειμώνα - Αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης

Πώς η νέα ενεργειακή κρίση αναζωπυρώνει τη ζήτηση για αντλίες θερμότητας στην Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πώς η νέα ενεργειακή κρίση αναζωπυρώνει τη ζήτηση για αντλίες θερμότητας στην Ευρώπη