Πέτη Πέρκα: Ο Πρωθυπουργός γράφει επιστολές, οι πολίτες όμως πληρώνουν τους λογαριασμούς

Δήλωση της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς σχετικά με την έκθεση του ACER για την αγορά λιανικής

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACER) επιβεβαιώνει ξανά αυτό που γνωρίζουμε όλες και όλοι καλά. Ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μετατρέψει το ρεύμα από κοινωνικό αγαθό σε αγαθό πολυτελείας.

88 ευρώ ανά μεγαβατώρα ακριβότερο ρεύμα είχαμε στην Ελλάδα μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έκθεση του ACER για τις λιανικές αγορές ενέργειας που δημοσίευσε χθες, 30.09.2026.

Ακόμη και αν αφαιρέσει κανείς τον πληθωρισμό, η αύξηση φτάνει τα 46 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τα ελληνικά νοικοκυριά να δαπανούν το μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους για ρεύμα σε όλη την Ευρώπη.

Και το «ψαλίδι» χονδρεμπορικής – λιανικής τιμής στην Ελλάδα είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη: 64 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Και σήμερα που βρισκόμαστε προ των πυλών μίας νέας ενεργειακής κρίσης ενόψει μάλιστα χειμώνα, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να προστατεύει και πάλι τα υπερκέρδη του καρτέλ ρεύματος και να στέλνει ξανά «γράμμα» στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το ίδιο είχε κάνει και το 2024. Αποτέλεσμα; Κανένα.

Αυτή τη φορά ζητά την «άδεια» των Βρυξελλών να επιστρέψει στους πολίτες μέρος από τα επιπλέον έσοδα ΦΠΑ που εισπράττει το Δημόσιο από την ακρίβεια.

Δηλαδή, η κυβέρνηση κερδίζει από την ακρίβεια και ζητά άδεια για να μοιράσει ψίχουλα.

Η λύση όμως δεν βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Βρίσκεται στην Αθήνα.

Στα υπερκέρδη του καρτέλ που αρνείται να αγγίξει. Στη χειραγώγηση της αγοράς που ο ίδιος ο ACER είχε ζητήσει να διερευνηθεί και η κυβέρνηση κάνει πως δεν βλέπει.

Ο Πρωθυπουργός «εξωτερικού» γράφει επιστολές. Οι πολίτες πληρώνουν λογαριασμούς.

Να φύγουν τώρα!