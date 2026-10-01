ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πέτη Πέρκα: Ο Πρωθυπουργός γράφει επιστολές, οι πολίτες όμως πληρώνουν τους λογαριασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 15:43
Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 15:00
ΥΠΕΞ: Έναρξη της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την 1η Οκτωβρίου 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 14:08
Νέα Αριστερά: Η Δίκαιη Μετάβαση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μεμονωμένες «εμβληματικές» επενδύσεις ιδιωτικών ομίλων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 13:22
Στοιχεία Εκκαθάρισης και τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Αύγουστος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/10/2026 - 12:23
Μ. Γραφάκος: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση η διαχείριση αποβλήτων-28 μονάδες υπό κατασκευή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/10/2026 - 11:42
Γ. Μανιάτης: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων στην πρώτη γραμμή του “Made in Europe” και της πράσινης μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 11:05
Πρώτη πιστοποίηση Zero Waste to Landfill στον ενεργειακό κλάδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 10:49
Αντ. Μιτζάλης: Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και επένδυση στην αγορά εργασίας οι προϋποθέσεις για το αύριο των κατασκευών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
01/10/2026 - 10:42
ΕΒΕΠ: Μικρή ανακούφιση ρευστότητας και προστασία της συνέπειας με ζητούμενο την ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 10:18
ΥΠΕΘΟΟ: Αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης σε 15 λεπτά – Ρύθμιση 120 δόσεων για σωρευμένα χρέη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 09:27
Τροπολογία της ΚΟ ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμός Μεταβλητού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 09:22
Κυκλική Οικονομία: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες αλλάζουν προϊόντα, συσκευασίες και επιχειρηματικά μοντέλα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/10/2026 - 09:16
WindEurope: Δύο έργα της Principia στις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για τη βιοποικιλότητα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/10/2026 - 08:43
Συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν Parviz Shahbazov
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Αρνητής της πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
01/10/2026 - 08:11
Καύσιμα: Οι νέες τιμές στην αντλία και το στοίχημα των 1,75 ευρώ στο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/10/2026 - 08:08
Μπαταρίες: Έκτη στην Ευρώπη η Ελλάδα με pipeline 27 GW- Μόλις 0,7 GW σε λειτουργία
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
01/10/2026 - 08:06
Το «μαρτύριο της σταγόνας» με τα μέτρα το χειμώνα - Αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/10/2026 - 08:05
Καύσιμα: Τι αλλάζει από σήμερα σε diesel και βενζίνη – Ο νέος φόβος για τρόφιμα και ρεύμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/10/2026 - 08:02
Πώς η νέα ενεργειακή κρίση αναζωπυρώνει τη ζήτηση για αντλίες θερμότητας στην Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/10/2026 - 06:51
Πώς να θωρακίσετε ενεργειακά το σπίτι σας πριν έρθουν τα πρώτα κρύα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 06:51
Γιατί αργεί να ζεσταθεί ο φούρνος: 8 αιτίες και πώς επηρεάζουν την κατανάλωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 06:51
ABB: Η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/09/2026 - 15:45
ΙΕΝΕ και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας: Εκδήλωση για τις Προκλήσεις των Ενεργειακών Αγορών στη ΝΑ Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:42
Eurelectric: Η ηλεκτρική ενέργεια άντεξε στους κλυδωνισμούς το 2026, ανάγκη για αποθήκευση και ευελιξία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 15:35
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση στατιστικών εργασιών του Ετήσιου Προγράμματος Στατιστικών Εργασιών ΥΠΕΝ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:34
Κατεπείγουσα ερώτηση Γ. Μανιάτη προς Κάγια Κάλλας για αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους και έρευνες Ορούτς Ρέις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 - 15:28
METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μια χρονιά που άφησε αποτύπωμα σε 84 σχολεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:02
GreenTank: Νέο ιστορικό υψηλό για τις ΑΠΕ τον Αύγουστο με 3,312 GWh.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 14:33

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Ο Πρωθυπουργός γράφει επιστολές, οι πολίτες όμως πληρώνουν τους λογαριασμούς

Πέτη Πέρκα: Ο Πρωθυπουργός γράφει επιστολές, οι πολίτες όμως πληρώνουν τους λογαριασμούς
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 15:43
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Δήλωση της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς σχετικά με την έκθεση του ACER για την αγορά λιανικής

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACER) επιβεβαιώνει ξανά αυτό που γνωρίζουμε όλες και όλοι καλά. Ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μετατρέψει το ρεύμα από κοινωνικό αγαθό σε αγαθό πολυτελείας.

88 ευρώ ανά μεγαβατώρα ακριβότερο ρεύμα είχαμε στην Ελλάδα μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έκθεση του ACER για τις λιανικές αγορές ενέργειας που δημοσίευσε χθες, 30.09.2026.

Ακόμη και αν αφαιρέσει κανείς τον πληθωρισμό, η αύξηση φτάνει τα 46 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τα ελληνικά νοικοκυριά να δαπανούν το μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους για ρεύμα σε όλη την Ευρώπη.

Και το «ψαλίδι» χονδρεμπορικής – λιανικής τιμής στην Ελλάδα είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη: 64 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Και σήμερα που βρισκόμαστε προ των πυλών μίας νέας ενεργειακής κρίσης ενόψει μάλιστα χειμώνα, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να προστατεύει και πάλι τα υπερκέρδη του καρτέλ ρεύματος και να στέλνει ξανά «γράμμα» στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το ίδιο είχε κάνει και το 2024. Αποτέλεσμα; Κανένα.

Αυτή τη φορά ζητά την «άδεια» των Βρυξελλών να επιστρέψει στους πολίτες μέρος από τα επιπλέον έσοδα ΦΠΑ που εισπράττει το Δημόσιο από την ακρίβεια.

Δηλαδή, η κυβέρνηση κερδίζει από την ακρίβεια και ζητά άδεια για να μοιράσει ψίχουλα.

Η λύση όμως δεν βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Βρίσκεται στην Αθήνα.

Στα υπερκέρδη του καρτέλ που αρνείται να αγγίξει. Στη χειραγώγηση της αγοράς που ο ίδιος ο ACER είχε ζητήσει να διερευνηθεί και η κυβέρνηση κάνει πως δεν βλέπει.

Ο Πρωθυπουργός «εξωτερικού» γράφει επιστολές. Οι πολίτες πληρώνουν λογαριασμούς.

Να φύγουν τώρα!

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση
Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση 01 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση

Νέα Αριστερά: Η Δίκαιη Μετάβαση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μεμονωμένες «εμβληματικές» επενδύσεις ιδιωτικών ομίλων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Η Δίκαιη Μετάβαση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μεμονωμένες «εμβληματικές» επενδύσεις ιδιωτικών ομίλων

ΕΒΕΠ: Μικρή ανακούφιση ρευστότητας και προστασία της συνέπειας με ζητούμενο την ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΒΕΠ: Μικρή ανακούφιση ρευστότητας και προστασία της συνέπειας με ζητούμενο την ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους

ΥΠΕΘΟΟ: Αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης σε 15 λεπτά – Ρύθμιση 120 δόσεων για σωρευμένα χρέη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΘΟΟ: Αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης σε 15 λεπτά – Ρύθμιση 120 δόσεων για σωρευμένα χρέη

Τροπολογία της ΚΟ ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμός Μεταβλητού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία της ΚΟ ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμός Μεταβλητού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης

Γιάννης Τριήρης: Αρνητής της πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Αρνητής της πραγματικότητας