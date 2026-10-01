WindEurope: Δύο έργα της Principia στις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για τη βιοποικιλότητα

Μια ακόμη σημαντική αναγνώριση για τις δράσεις της Principia στον τομέα της βιοποικιλότητας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Η WindEurope συμπεριέλαβε δύο έργα της εταιρείας, τον Άγιο Κύριλλο στην Κρήτη και τον Καφηρέα στην Ν.Εύβοια, στο νέο ευρωπαϊκό οδηγό καλών πρακτικών “Wind Energy & Biodiversity - Best Practice Booklet”.

Η Principia είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που περιλαμβάνεται στον οδηγό, ο οποίος συγκεντρώνει επιλεγμένα παραδείγματα από όλη την Ευρώπη και αναδεικνύει στην πράξη πώς η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Στον Άγιο Κύριλλο παρουσιάζονται οι δράσεις για την προστασία της ορνιθοπανίδας, ενώ στον Καφηρέα αναδεικνύεται η πολυετής πρωτοβουλία για την προστασία και αναβίωση του Καστανόλογγου.

Δείτε τον οδηγό της WindEurope εδώ