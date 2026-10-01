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ΥΠΕΞ: Έναρξη της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την 1η Οκτωβρίου 2026

ΥΠΕΞ: Έναρξη της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την 1η Οκτωβρίου 2026
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 14:08
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Από την 1η Οκτωβρίου 2026, η Ελλάδα ασκεί, για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, με γνώμονα τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και σειρά άλλων περιφερειακών και διεθνών κρίσεων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια κοινή συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά, κατά τη διάρκεια του μήνα, η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα, ως προεδρεύουσα χώρα, θα έχει την ευθύνη για τις αναγκαίες συγκλίσεις μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα, σε μία εποχή που η ενίσχυση της αξιοπιστίας και διεθνούς κύρους του ΟΗΕ είναι απολύτως αναγκαία.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, η χώρα μας θα αξιοποιήσει το διεθνές κεφάλαιο που έχει αποκτήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Στο πλαίσιο αυτό, η κεντρική εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου και θα αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Ειδικές συνεδρίες θα υπάρξουν και για τις υπόλοιπες προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας, μεταξύ των οποίων η προστασία των αμάχων, ιδίως των παιδιών, σε ένοπλες συγκρούσεις και η θέση των γυναικών στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Σχετικά, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε: «Η Ελλάδα αναλαμβάνει σήμερα, για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της θητεία της, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε μία από τις κρισιμότερες συγκυρίες για τη διεθνή κοινότητα. Ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και χώρα με ισχυρό διεθνές διπλωματικό αποτύπωμα, η Ελλάδα θα εργαστεί με συνέπεια και επιμονή για τη λειτουργική διεθνή πολυμέρεια, για μία διεθνή τάξη που βασίζεται σε αρχές και κανόνες και για την ενίσχυση του ειρηνευτικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών. Για τον σκοπό αυτό θα συνεργαστούμε με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμβάλλοντας ενεργά στις προσπάθειες για την προάσπιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

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