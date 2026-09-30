Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση στατιστικών εργασιών του Ετήσιου Προγράμματος Στατιστικών Εργασιών ΥΠΕΝ 2026

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Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος Στατιστικών Εργασιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2026 , διαπιστώθηκε καθυστέρηση ως προς την ολοκλήρωση των ακόλουθων στατιστικών εργασιών, για τις οποίες είχε προβλεφθεί ως ημερομηνία ολοκλήρωσης η 30ή Ιουνίου 2026 :

WASTE_CONST_01 – Στοιχεία για την παρακολούθηση της ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων

(Annual report on the monitoring of recovery and recycling targets for construction and demolition waste)

Νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 20 Οκτωβρίου 2026

WASTE_MUNICIPAL – Στατιστικές αστικών αποβλήτων

(Municipal waste statistics)

Νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30 Σεπτεμβρίου 2026

WASTE_LANDFILL_01 – Ετήσια στοιχεία για την παραγωγή και διαχείριση αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή

Νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30 Σεπτεμβρίου 2026

Η καθυστέρηση οφείλεται σε πρόσθετες ανάγκες επεξεργασίας, ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας και πληρότητας των σχετικών στοιχείων.

Τα ανωτέρω στατιστικά προϊόντα αφορούν στοιχεία που υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Στατιστικών Εργασιών ΥΠΕΝ 2026 και της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας Στατιστικών Δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ιδίως ως προς την τήρηση των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας των παραγόμενων στατιστικών.

Η Στατιστικός Επικεφαλής του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ευφροσύνη Μαρία Τσαρτίνογλου