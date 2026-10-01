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Πώς η νέα ενεργειακή κρίση αναζωπυρώνει τη ζήτηση για αντλίες θερμότητας στην Ευρώπη

Πώς η νέα ενεργειακή κρίση αναζωπυρώνει τη ζήτηση για αντλίες θερμότητας στην Ευρώπη
alpha innotec on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 06:51
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Οι τιμές του φυσικού αερίου παίρνουν «φωτιά» λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων, οδηγώντας τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά σε μαζική στροφή προς τις πράσινες τεχνολογίες.

Η εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου, η οποία συνδέεται άμεσα με τις πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν και τις διαταραχές της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθιστά πιο επιτακτική από ποτέ την απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αντλιών Θερμότητας (EHPA), η προοπτική αυτή πιθανόν αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της αύξησης των πωλήσεων φέτος.

Η EHPA επισημαίνει εδώ και χρόνια πως η ζήτηση για αντλίες θερμότητας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα νέα στοιχεία της αφορούν 12 ευρωπαϊκές χώρες και αποκαλύπτουν πως από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο πωλήθηκαν περίπου 1,16 εκατομμύρια αντλίες θερμότητας, έναντι 1,04 εκατομμυρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σαφή αλλαγή σκηνικού σε σύγκριση με το 2024, όταν ο κλάδος είχε υποστεί απότομη κάμψη κατά 47% μετά την αρχική υστερία της ενεργειακής κρίσης του 2022.

Ο καθοριστικός ρόλος του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Οι αντλίες θερμότητας, οι οποίες αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι τρεις έως πέντε φορές πιο αποδοτικές ενεργειακά σε σύγκριση με τους συμβατικούς λέβητες φυσικού αερίου. Ωστόσο, η EHPA επισημαίνει ότι το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει τροχοπέδη. Σε πολλές χώρες-μέλη, το ρεύμα εξακολουθεί να φορολογείται περισσότερο από το αέριο, αποθαρρύνοντας τα νοικοκυριά.

«Η Ευρώπη απαλλάσσεται από την εξάρτησή της από ένα τοξικό και ακριβό καύσιμο», τόνισε ο γενικός διευθυντής της EHPA, Πολ Κένι, υπογραμμίζοντας ότι η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να γίνει η πιο οικονομική επιλογή για να επιταχυνθεί η ενεργειακή μετάβαση.

Το νέο σχέδιο δράσης της Κομισιόν

Για την αντιμετώπιση αυτών των στρεβλώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούλιο του 2026 το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτροδότηση. Το σχέδιο στοχεύει στη μείωση της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια και θέτει ως φιλόδοξο στόχο την εγκατάσταση τεσσάρων εκατομμυρίων αντλιών θερμότητας ετησίως έως το 2030. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η ευρεία υιοθέτηση ηλεκτρικών τεχνολογιών θα εξοικονομήσει περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων έως το 2040.

Ήδη, κράτη όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Δανία έχουν προχωρήσει σε στοχευμένες παροχές και μεταφορά φορολογικών βαρών, ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία προσφέρουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα, αν και η οριστική φορολογική μεταρρύθμιση σε ολόκληρη την ΕΕ απαιτεί τη δύσκολη ομοφωνία και των 27 κρατών-μελών.

Πηγή: Euronews

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 06:51
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