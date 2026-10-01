Μ. Γραφάκος: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση η διαχείριση αποβλήτων-28 μονάδες υπό κατασκευή

Η συζήτηση με θέμα: "Τα Στερεά Απόβλητα και η Κυκλική Οικονομία: Από τη Διαχείριση στην Αξιοποίηση", τέθηκε στο επίκεντρο του Olympia Forum VII

Ειδικότερα, στη φάση της υλοποίησης έχει περάσει πλέον ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα, με αιχμή τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση, την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών επεξεργασίας και την ενεργειακή αξιοποίηση, όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος.

Όπως ανέφερε, έχουν καταρτιστεί 13 ολοκληρωμένα σχέδια χωριστής συλλογής, ενώ έχει εκδοθεί πρόσκληση για τη χρηματοδότησή τους. Κάθε ΦοΔΣΑ, εξήγησε, έχει προσδιορίσει τις ποσότητες που πρέπει να συλλέγονται ανά ρεύμα αποβλήτων, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το αντίστοιχο επενδυτικό και λειτουργικό κόστος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάπτυξη των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. Σύμφωνα με τον κ. Γραφάκο, από τρεις μονάδες που λειτουργούσαν πριν από επτά χρόνια, σήμερα λειτουργούν 14, ακόμη 28 βρίσκονται υπό κατασκευή και 10 σε διαγωνιστική διαδικασία.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλοτρίωση δύο χώρων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων στη Σαντορίνη και την Ικαρία, τις τελευταίες, όπως είπε, περιοχές της χώρας, χωρίς νόμιμες εγκαταστάσεις.

Τρίτος άξονας είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, με τη διαδικασία έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα ακολουθήσει η γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η διαμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

«Έχουμε ξεφύγει από τη φάση του σχεδιασμού. Πλέον έχουμε περάσει πολύ δυνατά στη φάση της υλοποίησης», υπογράμμισε ο κ. Γραφάκος.

Απ' την πλευρά του ο καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ εξηγήσεις τις προσπάθειες της Αρχής για την υποστήριξη και πιστοποίηση των ΦοΔΣΑ, και επεσήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί πλέον η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και των προβλημάτων των Φορέων.

Ο κ. Νίκος Γεωργάκος, δήμαρχος Πρέβεζας και πρόεδρος, Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, τόνισε τον ρόλο του Δήμου και των ΦοΔΣΑ προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Προτεραιότητα στην Ήπειρο είναι η διαχείριση των βιοαποβλήτων, των ογκωδών απορριμμάτων, αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Τέλος, ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Biosolids εξήγησε τον ρόλο της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Ιωάννης Σάρρος, Αρχισυντάκτης, ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ Α.Ε.