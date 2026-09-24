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Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά

Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά
Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 15:42
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Την απάντηση της στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εξέταση του περιορισμού των εξαγωγών ντίζελ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά, «Ας μην εξάγουμε το ντίζελ», έδωσε η Κομισιόν, καθώς η ανησυχία όχι μόνο για τις τιμές, αλλά, μετά τις τιμές. δηλώσεις, και για την επάρκεια, η Ευρώπη αποτελεί μεγάλο εισαγωγέα καθώς το αμερικανικό ντίζελ.

Οι εκπρόσωποι της Κομισιόν ρωτήθηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για μια τέτοια περίπτωση και αν έχει υπάρξει κάποια διπλωματική προσέγγιση προς τον Τραμπ.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής Όλαφ Γκιλ, «η ΕΕ αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζοντας πως «Οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές κριτικές και για τις δύο πλευρές».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως οι επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης βρίσκονται σε εξέλιξη, λέγοντας πως η Κομισιόν αναμένει από τους στενούς εταίρους να διαβουλεύονται μεταξύ τους πριν λάβουν μέτρα που επηρεάζουν τις κοινές αγορές.

Η 'Άννα -Κάιζα Ιτκόνεν, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, τόνισε από την πλευρά της των εισαγωγικών αμερικανικών ντίζελ στην Ευρώπη. «Είμαστε μεγάλος εισαγωγέας αμερικανικού ντίζελ. Οι εισαγωγές μας έρχονται περίπου στο 50%, σύμφωνα με τα τελευταία ποσοστά του Αυγούστου. Οι ΗΠΑ είναι ένας σημαντικός προμηθευτής για εμάς, τόσο όσον αφορά το πετρέλαιο ντίζελ όσο και το LNG. Αυτό είναι σαφώς μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησής μας από το 2022 και μετά».

Η ίδια τόνισε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις αγορές και την ασφάλεια του εφοδιασμού, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, και υπογράμμισε ότι «προς το παρόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη έλλειψη ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Ομάδα Συντονισμού για το φυσικό αέριο, με τη συνεδρίαση να γίνεται διαδικτυακά και να συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών, αλλά και ειδικοί, ενώ η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο (Oil Coordination Group) θα συνεδριάζει ξανά την επόμενη Τρίτη για να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη.

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