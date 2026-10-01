Τροπολογία της ΚΟ ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμός Μεταβλητού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης

Τροπολογία-Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις», προτείνουν 34 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με θ έμα: «Μηχανισμός Μεταβλητού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης – Προσθήκη παρ. 10 έως 16 στο άρθρο 71 του ν. 5222/2025».

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται: «Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται μόνιμος μηχανισμός προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου υπερβαίνει την τιμή που έχει ληφθεί υπόψη στον επίσημο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας και από την εξέλιξη αυτή προκύπτουν πρόσθετα έσοδα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Με τον προτεινόμενο μηχανισμό, τα πρόσθετα έσοδα Φ.Π.Α. που δημιουργούνται από την ενεργειακή ακρίβεια δεν παραμένουν αυτομάτως ως πρόσθετο φορολογικό όφελος για το Δημόσιο, αλλά επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω προσωρινής μείωσης του Ε.Φ.Κ. και τελικά με μειωμένη τιμή στην αντλία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ως εκ τούτου, ο μηχανισμός στηρίζεται στην αρχή ότι η δημοσιονομική επίπτωση μιας εξωγενούς αύξησης του ενεργειακού κόστους δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε μόνιμη αύξηση των φορολογικών εσόδων, αλλά δύναται, υπό σαφείς και προκαθορισμένους όρους, να χρησιμοποιείται για την αποκλιμάκωση της φορολογικής επιβάρυνσης των καυσίμων.

Ως αντικειμενικό σημείο σύγκρισης χρησιμοποιείται η τιμή του αργού πετρελαίου Brent που έχει ληφθεί υπόψη στις μακροοικονομικές παραδοχές του εκάστοτε Κρατικού Προϋπολογισμού. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο εκ των υστέρων ή κατά περίπτωση καθορισμός ενός αυθαίρετου ορίου ενεργοποίησης. Για την ενεργοποίηση και τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού περιθωρίου του παρόντος μηχανισμού δεν χρησιμοποιούνται ως αυτοτελές σημείο αναφοράς οι διεθνείς τιμές των διυλισμένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των τιμών αναφοράς Platts, ούτε η εξέλιξη των περιθωρίων διύλισης. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν διαφορετική διάσταση της λειτουργίας της αγοράς καυσίμων και, ιδίως, τον σχηματισμό των περιθωρίων και της κερδοφορίας στον κλάδο διύλισης. Η αντιμετώπιση τυχόν απρόσμενων κερδών των επιχειρήσεων διύλισης, τα οποία συνδέονται με την έκτακτη συγκυρία και όχι με πρωτοβουλίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αποτελεί αντικείμενο αυτοτελούς φορολογικής παρέμβασης και διακρίνεται από τον παρόντα μηχανισμό προσωρινής προσαρμογής του Ε.Φ.Κ.

Παράλληλα, προβλέπεται ρητά ότι από τον υπολογισμό των πρόσθετων εσόδων εξαιρούνται αυξήσεις που οφείλονται αποκλειστικά στην αύξηση της κατανάλωσης, ώστε το δημοσιονομικό περιθώριο να συνδέεται κυρίως με την επίδραση των αυξημένων τιμών.

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ευρωπαϊκό προηγούμενο. Στην Ιταλία λειτουργεί ήδη μηχανισμός προσωρινής μείωσης των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης (accise mobili), βάσει των παρ. 290 και 291 του άρθρου 1 του ν. 244/2007. Η ισχύουσα ιταλική ρύθμιση επιτρέπει τη μείωση της accisa προκειμένου να αντισταθμίζονται τα πρόσθετα έσοδα Φ.Π.Α. που προκύπτουν από την αύξηση της διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου, εκφρασμένης σε ευρώ.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρούσα τροπολογία, στη μετακύλιση της φορολογικής ελάφρυνσης στον τελικό καταναλωτή. Η μείωση ενός έμμεσου φόρου δεν συνεπάγεται από μόνη της ότι το σύνολο της φορολογικής ελάφρυνσης θα εμφανισθεί αυτομάτως στην τιμή λιανικής, καθώς οι τιμές επηρεάζονται ταυτόχρονα από τις διεθνείς τιμές προϊόντων, τη συναλλαγματική ισοτιμία και τα περιθώρια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η καθημερινή παρακολούθηση της αγοράς, η δημοσίευση δείκτη μετακύλισης και η εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης. Η σχετική υποδομή υφίσταται ήδη μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, το οποίο δημοσιεύει πανελλαδικά ημερήσια στοιχεία και στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις»

«Άρθρο ..

Στο άρθρο 71 του ν. 5222/2025 (Α΄ 134) προστίθενται παρ. 10 έως 16 ως εξής:

«10. Για τον περιορισμό της επίπτωσης έκτακτων αυξήσεων της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στις τιμές των καυσίμων κίνησης θεσπίζεται μηχανισμός προσωρινής μείωσης των συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της βενζίνης χωρίς μόλυβδο των περ. β΄ και γ΄ και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων της περ. στ΄ της παρ. 1.

Ο μηχανισμός ενεργοποιείται εφόσον η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Brent, εκφρασμένη σε ευρώ ανά βαρέλι, κατά τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό μήνα υπερβαίνει την τιμή αναφοράς της παρ. 11 και από την υπέρβαση αυτή προκύπτουν πρόσθετα έσοδα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κατά τα οριζόμενα στην παρ. 12.

11. Ως τιμή αναφοράς νοείται η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Brent, εκφρασμένη σε ευρώ ανά βαρέλι, η οποία έχει ληφθεί υπόψη στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές παραδοχές του εκάστοτε ισχύοντος Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η τιμή αναφοράς, καθώς και η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ προς δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σε ευρώ, δημοσιοποιούνται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

12. Εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της παρ. 10, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και κάθε άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής, προσδιορίζει, έως τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα, το ποσό των πρόσθετων εσόδων Φ.Π.Α. από την κατανάλωση των καυσίμων της παρ. 10, το οποίο αποδίδεται στην αύξηση των τιμών που συνδέεται με την υπέρβαση της τιμής αναφοράς.

Για τον προσδιορισμό του ποσού των πρόσθετων εσόδων Φ.Π.Α. λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

α) οι πραγματικές ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου κίνησης που τέθηκαν σε ανάλωση κατά τον μήνα αναφοράς,

β) η απόκλιση της μέσης τιμής του αργού πετρελαίου Brent κατά τον μήνα αναφοράς από την τιμή αναφοράς,

γ) η μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ προς δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών και

δ) κάθε άλλο αντικειμενικά επαληθεύσιμο στοιχείο που είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη για την απομόνωση της επίδρασης της υπέρβασης της τιμής αναφοράς στη φορολογητέα βάση του Φ.Π.Α.

13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και συμπεριλαμβανομένης της συνακόλουθης μείωσης των εσόδων Φ.Π.Α. που οφείλεται στη μείωση του Ε.Φ.Κ., δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πρόσθετων εσόδων Φ.Π.Α. που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 12. Η εφαρμογή του παρόντος μηχανισμού δεν θίγει τη δυνατότητα θέσπισης πρόσθετων μέτρων φορολογικής ή εισοδηματικής στήριξης, τα οποία χρηματοδοτούνται από άλλες δημοσιονομικές πηγές.

Οι προσωρινοί συντελεστές εφαρμόζονται από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα και επανυπολογίζονται σε μηνιαία βάση.

Αν κατά τον επόμενο υπολογισμό δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις της παρ. 10 ή δεν διαπιστώνονται πρόσθετα έσοδα Φ.Π.Α., εφαρμόζονται εκ νέου οι συντελεστές της παρ. 1.

14. Οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ. 13 δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να υπολείπονται των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν για ένα από τα προϊόντα της παρ. 10 εξαντλείται το περιθώριο μείωσης λόγω εφαρμογής του ενωσιακούελάχιστου επιπέδου φορολογίας, το υπολειπόμενο διαθέσιμο ποσό των πρόσθετων εσόδων Φ.Π.Α. δύναται να λαμβάνεται υπόψη για περαιτέρω μείωση του συντελεστή του άλλου προϊόντος, με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου και του συνολικού δημοσιονομικού ορίου της παρ. 13.

15. Με την κοινή απόφαση της παρ. 13 δημοσιεύονται υποχρεωτικά:

α) η τιμή αναφοράς της παρ. 11,

β) η μέση τιμή Brent σε ευρώ ανά βαρέλι κατά τον μήνα αναφοράς,

γ) η μέση συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ προς δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών,

δ) το ποσό των πρόσθετων εσόδων Φ.Π.Α. που προσδιορίσθηκε σύμφωνα με την παρ. 12,

ε) οι εφαρμοζόμενοι προσωρινοί συντελεστές Ε.Φ.Κ. ανά προϊόν,

στ) η μείωση του Ε.Φ.Κ. σε ευρώ ανά χίλια (1.000) λίτρα και σε λεπτά του ευρώ ανά λίτρο,

ζ) η εκτιμώμενη επίπτωση της φορολογικής μεταβολής στην τελική τιμή ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης στον Φ.Π.Α.,

η) το συνολικό εκτιμώμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και

θ) η περίοδος εφαρμογής των προσωρινών συντελεστών.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η αναλυτική μεθοδολογία προσδιορισμού των πρόσθετων εσόδων Φ.Π.Α., οι χρησιμοποιούμενες πηγές στοιχείων, η διαδικασία πιστοποίησής τους, η μεθοδολογία κατανομής του διαθέσιμου ποσού μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των παρ. 10 έως 15.

16. Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί, μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων και κάθε άλλης διαθέσιμης διοικητικής πηγής, τη μετακύλισητης μείωσης των συντελεστών Ε.Φ.Κ. στις τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων της παρ. 10.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των προσωρινών συντελεστών και για δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής τους δημοσιεύονται σε ημερήσια βάση, ανά είδος καυσίμου:

α) η μέση πανελλαδική τιμή λιανικής πώλησης,

β) η μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά Περιφερειακή Ενότητα,

γ) η μέση τιμή λιανικής προ φόρων,

δ) η συνολική φορολογική επιβάρυνση ανά λίτρο,

ε) η μεταβολή της μέσης τιμής λιανικής σε σχέση με την περίοδο πριν από την εφαρμογή της μείωσης,

στ) η θεωρητική μείωση της τελικής τιμής ανά λίτρο που αντιστοιχεί στη μείωση του Ε.Φ.Κ. και στη συνακόλουθη μείωση του Φ.Π.Α., υπό την υπόθεση πλήρους μετακύλισης, και

Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε περιόδου εφαρμογής των προσωρινών συντελεστών, το Υπουργείο Ανάπτυξης δημοσιεύει έκθεση αξιολόγησης της μετακύλισης της φορολογικής μείωσης στις τιμές λιανικής, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών, της συναλλαγματικής ισοτιμίας και λοιπών αντικειμενικών παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών.

Αν από την παρακολούθηση προκύπτουν σημαντικές και επίμονες αποκλίσεις από την αναμενόμενη μετακύλιση, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από αντικειμενικές μεταβολές των συνθηκών της αγοράς, τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται στις κατά νόμο αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται η μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της μετακύλισης, οι χρησιμοποιούμενες πηγές στοιχείων και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας».

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Ανδρουλάκης Νικόλαος

Μπιάγκης Δημήτριος

Τσίμαρης Ιωάννης

Γερουλάνος Παύλος

Μάντζος Δημήτριος

Χρηστίδης Παύλος

Αποστολάκη Μιλένα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Αχμέτ Ιλχάν

Βατσινά Ελένη

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Γιαννακούρας Ευάγγελος

Γρηγοράκου Παναγιώτα (Νάγια)

Δουδωνής Παναγιώτης

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καζάνη Αικατερίνη

Κατρίνης Μιχάλης

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Λιακούλη Ευαγγελία

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Πάνας Απόστολος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παππάς Πέτρος

Παραστατίδης Στέφανος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Χνάρης Εμμανουήλ

Χουρδάκης Μιχαήλ

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ