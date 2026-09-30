Πώς να προστατεύσετε τη μπαταρία του νέου σας laptop 

Η αντίληψη ότι ένας νέος φορητός υπολογιστής απαιτεί πολύωρη φόρτιση πριν από την πρώτη χρήση αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους τεχνολογικούς μύθους.

Στο παρελθόν επικρατούσε η άποψη ότι ένα καινούργιο laptop έπρεπε να φορτιστεί πλήρως ή ακόμη και να παραμείνει στην πρίζα για 12 έως 24 ώρες πριν από την πρώτη του χρήση, ώστε να «φορμαριστεί» η μπαταρία.

Η διαδικασία αυτή είχε κριθεί απαραίτητη για την αποφυγή του λεγόμενου «φαινομένου μνήμης», κατά το οποίο η μπαταρία «ξεχνά» την ανεκμετάλλευτη χωρητικότητά της λόγω κρυσταλλότητας των υλικών.

Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό αφορούσε παλαιότερες τεχνολογίες μπαταριών, όπως τις νικελίου-καδμίου (NiCd) και νικελίου-υδριδίου μετάλλου (NiMH). Τα σύγχρονα laptops χρησιμοποιούν αποκλειστικά μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) ή πολυμερών λιθίου (LiPo), οι οποίες δεν παρουσιάζουν το «φαινόμενο μνήμης». Συνεπώς, δεν απαιτείται καμία περίοδος «προσαρμογής».

Προσοχή! Συνιστάται η συσκευή να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα κατά την αρχική ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί απότομη απενεργοποίηση λόγω της φυσικής αποφόρτισης που υφίσταται η μπαταρία όσο παραμένει στο ράφι.

Πόσο διαρκεί η πρώτη παραμετροποίηση;

Η διαδικασία της πρώτης εκκίνησης διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Μια βασική εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος (Windows ή macOS) διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά. Ωστόσο, εάν απαιτείται μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων από παλαιό υπολογιστή, ενημερώσεις λογισμικού, εγκατάσταση εφαρμογών και ρυθμίσεις ασφαλείας, η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από δύο έως τέσσερις ώρες.

Επιτρέπεται η μόνιμη σύνδεση στην πρίζα;

Τα σύγχρονα laptops διαθέτουν ενσωματωμένα Συστήματα Διαχείρισης Μπαταρίας (BMS), τα οποία παρακολουθούν διαρκώς τη φόρτιση. Όταν η μπαταρία φτάσει στο 100%, το BMS διακόπτει τη φόρτιση και η συσκευή τροφοδοτείται απευθείας από το ρεύμα, αποτρέποντας την υπερθέρμανση.

Παρόλα αυτά, το να παραμένει η μπαταρία συνεχώς στο 100% δεν θεωρείται ορθή πρακτική, καθώς η υψηλή τάση επιταχύνει τη χημική της φθορά σε βάθος χρόνου. Αντίστοιχα, καλό είναι να αποφεύγεται και η πλήρης αποφόρτισή της.

Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών λιθίου, οι ειδικοί συνιστούν την εφαρμογή του «κανόνα 80-20», δηλαδή τη διατήρηση του επιπέδου φόρτισης μεταξύ 20% και 80%.

Πηγή: bgr.com