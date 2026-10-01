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Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 15:00
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πρωθυπουργός ζήτησε να ελαστικοποιηθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, όπως έγινε – τηρουμένων των αναλογιών – στην περίοδο του κορονοϊού, ώστε να υπάρχει ευελιξία δράσης χωρίς φόβο για κίτρινες και κόκκινες κάρτες που αποτελούν προοίμια μνημονίων

«Στηριζόμενοι στη δημοσιονομική υπευθυνότητα έχουμε πετύχει πολλά. Το κυριότερο είναι ότι η ανεργία έπεσε από 18% στο 7,4%, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό τα τελευταία 18 χρόνια. Με αυτήν την πολιτική έχουμε σταθερά μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ και 600.00 συμπατριώτες μας βρήκαν δουλειά. Θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε αυτήν την υπευθυνότητα ιδιαίτερα σε εποχές που επικρατεί διεθνώς αναστάτωση στην αγορά ομολόγων».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στο Real FM και πρόσθεσε: «Αυτήν την ώρα είμαστε η τρίτη χώρα στην ευρωζώνη από πλευράς παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης από το Μάρτιο και μετά. Αυτό κάτι λέει. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αν παίρνουν τα χρήματα στη δεξιά ή την αριστερή τσέπη, αν δηλαδή η ελάφρυνση έρχεται από μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή από την επιδότηση στην αντλία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Και επιπλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πρωθυπουργός ζήτησε να ελαστικοποιηθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, όπως έγινε – τηρουμένων των αναλογιών – στην περίοδο του κορονοϊού. Ώστε να υπάρχει ευελιξία δράσης χωρίς φόβο για κίτρινες και κόκκινες κάρτες που αποτελούν προοίμια μνημονίων».

Σε σχέση με την αύξηση των δόσεων ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 από 72, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων με την επίταση της κρίσης κρίθηκε ότι μπορούμε να περάσουμε σε αυτό το διακανονισμό. «Επανεξετάζουμε την πολιτική μας και ανάλογα τοποθετούμαστε. Η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια σωστά πράγματα. Άλλωστε και τα σταματημένα ρολόγια, δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα. Σημασία έχει να κάνουμε το σωστό. Θα ήμασταν σε λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι, αλλά το ίδιο επίσης αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι. Προτιμούμε να είμαστε υπεύθυνοι όντας ταυτόχρονα ευαίσθητοι».

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