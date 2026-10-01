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Γιατί αργεί να ζεσταθεί ο φούρνος: 8 αιτίες και πώς επηρεάζουν την κατανάλωση

Γιατί αργεί να ζεσταθεί ο φούρνος: 8 αιτίες και πώς επηρεάζουν την κατανάλωση
Louis Hansel on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 06:51
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Ο χρόνος που απαιτείται για την προθέρμανση του φούρνου αποτελεί συχνά καθοριστικό παράγοντα τόσο για τη σωστή παρασκευή του φαγητού όσο και για τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση του νοικοκυριού.

Η διαδικασία της προθέρμανσης είναι απαραίτητη ώστε ο φούρνος να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία πριν τοποθετηθεί το φαγητό, διασφαλίζοντας ομοιόμορφο ψήσιμο.

Σε έναν τυπικό ηλεκτρικό φούρνο, η προθέρμανση στους 175°C διαρκεί περίπου 12 με 15 λεπτά.

Όταν, ωστόσο, αυτός ο χρόνος αυξάνεται αισθητά, οι αιτίες μπορεί να είναι είτε λειτουργικές είτε τεχνικές.

Λειτουργικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες

Επιπλέον σχάρες και σκεύη: Η παραμονή άδειων ταψιών σχαρών ή πλακών ψησίματος εμποδίζει την κυκλοφορία του θερμού αέρα και απορροφά θερμότητα, καθυστερώντας τη θέρμανση του θαλάμου.

Συχνό άνοιγμα της πόρτας: Κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα, διαφεύγει σημαντική ποσότητα θερμότητας, επιμηκύνοντας τη διαδικασία.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Τους χειμερινούς μήνες, η χαμηλότερη θερμοκρασία στην κουζίνα απαιτεί περισσότερο χρόνο για τη θέρμανση του εσωτερικού.

Τάση ηλεκτρικού ρεύματος: Συσκευές που συνδέονται σε χαμηλότερη τάση (π.χ. 208V αντί για 240V) καταναλώνουν λιγότερη ισχύ ανά λεπτό, με αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες

Τα νεότερα μοντέλα με αυξημένη χωρητικότητα διαθέτουν μεγαλύτερες επιφάνειες που πρέπει να ζεσταθούν. Επιπλέον, σε ορισμένα σύγχρονα σχέδια, η αντίσταση είναι τοποθετημένη κάτω από το δάπεδο του φούρνου για εξοικονόμηση χώρου, γεγονός που απαιτεί επιπλέον χρόνο προθέρμανσης.

Τεχνικά προβλήματα και συντήρηση

Συσσώρευση λιπών: Στρώματα καμένου λίπους στα τοιχώματα φράζουν τους αεραγωγούς και απορροφούν θερμότητα, μειώνοντας την απόδοση.

Ασθενής αντίσταση: Μια φθαρμένη αντίσταση που δεν πυρακτώνεται ομοιόμορφα παράγει λιγότερη θερμότητα, διπλασιάζοντας τον χρόνο λειτουργίας.

Φθαρμένο λάστιχο πόρτας: Ρωγμές ή φθορές στο στεγανοποιητικό λάστιχο επιτρέπουν τη συνεχή διαρροή θερμού αέρα.

Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας: Ένας ελαττωματικός θερμοστάτης μπορεί να δίνει λανθασμένες μετρήσεις, απενεργοποιώντας πρόωρα τις αντιστάσεις.

Η τακτική συντήρηση και η σωστή χρήση του φούρνου διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του και αποτρέπουν την περιττή σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 06:51
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