ABB: Η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, το κόστος και η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, η ABB ανέδειξε την ανάγκη να αντιμετωπίζεται πλέον η ενέργεια όχι μόνο ως λειτουργικό κόστος, αλλά ως στρατηγικός παράγοντας παραγωγικότητας, ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ABB συμμετείχε ως Πλατινένιος Χορηγός στο 11ο Business Forum Ελλάδας–Σουηδίας, με θέμα «Ευρώπη 2026: Ανθεκτικότητα, Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα», που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού, οικονομικού, επιχειρηματικού και τεχνολογικού κόσμου από την Ελλάδα και τη Σουηδία.

Η θεματική ενότητα “Energy, Infrastructure & Industrial Transition”, με επίκεντρο τον μετασχηματισμό του ενεργειακού και βιομηχανικού μοντέλου της Ευρώπης, ξεκίνησε με τοποθέτηση του Κυριάκου Ρωτίδη, Διευθυντή Τομέα Συστημάτων Κίνησης της ABB. Κατά την τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, ο ΚυριάκοςΡωτίδης, ανέδειξε τη σύνδεση μεταξύ ενέργειας, τεχνολογίας και ανταγωνιστικότητας, σε μια περίοδο βαθιάς αλλαγής για το ευρωπαϊκό ενεργειακό και βιομηχανικό μοντέλο. «Σήμερα που η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας όλο και αυξάνεται, η ανταγωνιστικότητα ορίζεται όχι μόνο από το πόση ενέργεια καταναλώνουμε αλλά και από το πόσο έξυπνα και αποδοτικά την χρησιμοποιούμε. Στην ABB πιστεύουμε ότι η μετάβαση σε αποδοτικότερα ενεργειακά συστήματα σε συνδυασμό με τον εκμοντερνισμό του εξοπλισμού και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να παράγουν περισσότερη αξία με καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης ενέργειας. «Επενδύοντας σε αποδοτικές τεχνολογίες, στην έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και στην ισχυρή συνεργασία μεταξύ κλάδων, μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη αξία από κάθε μεγαβάτ που καταναλώνεται».

Στη συζήτηση που ακολούθησε στην ίδια ενότητα για τη μετάβαση προς καθαρότερα, αποδοτικότερα και τεχνολογικά προηγμένα ενεργειακά συστήματα συμμετείχε ο Χρήστος Σκαρλατάκης, Commercial Leader του Τομέα Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Electrification)της ABB για την Ελλάδα και την Κύπρο. Στην παρέμβασή του τόνισε ότι «ο εξηλεκτρισμός αποτελεί στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, καθώς μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει την παραγωγικότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των εκπομπών». Όπως εξήγησε, η επιτυχής μετάβαση προϋποθέτει συνολικό επανασχεδιασμό των συστημάτων, πέρα από την αντικατάσταση μεμονωμένου εξοπλισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις υφιστάμενες υποδομές και στην κατάλληλη προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού. Επισήμανε, επίσης, τον κρίσιμο, αλλά συχνά υποτιμημένο ρόλο των ψηφιακών υποδομών και των αυτοματισμών. «Η παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, η προγνωστική συντήρηση και η αξιοποίηση δεδομένων επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιούν τη λειτουργία τους και να αποκομίζουν μετρήσιμα οφέλη από τις επενδύσεις τους στον εξηλεκτρισμό, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητά τους».

Σε αυτό ακριβώς το σημείο η ενεργειακή μετάβαση συναντά τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα: όταν οι επενδύσεις σε καθαρότερες και εξυπνότερες τεχνολογίες μεταφράζονται ταυτόχρονα σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ισχυρότερη επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τα συστήματα κίνησης, τον αυτοματισμό και τις ψηφιακές τεχνολογίες, η ABB υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην πορεία του βιομηχανικού και ενεργειακού μετασχηματισμού τους, με στόχο πιο αποδοτικές, παραγωγικές και βιώσιμες λειτουργίες.