ΕΒΕΠ: Μικρή ανακούφιση ρευστότητας και προστασία της συνέπειας με ζητούμενο την ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους

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Πέμπτη, 01/10/2026 - 10:18
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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς αναγνωρίζει πως οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δύο βασικές πιέσεις που δέχονται σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως το βάρος των συσσωρευμένων οφειλών και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Η επέκταση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ανάσα στην επιχειρηματικότητα. Το αποτέλεσμα θα κριθεί βεβαίως από το εύρος των δικαιούχων και τους όρους ένταξης και διατήρησης της ρύθμισης. Χρειάζονται ελαστικά κριτήρια ένταξης και δόσεις που να ανταποκρίνονται στην πραγματική δυνατότητα πληρωμής, ώστε οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις παλαιές οφειλές και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Ιδιαίτερα θετική είναι η ενίσχυση της προστασίας του συνεπούς οφειλέτη απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η τήρηση μιας συμφωνημένης ρύθμισης πρέπει να δεσμεύει και τις δύο πλευρές. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις και η αποκατάσταση του θιγόμενου οφειλέτη αποκτούν πραγματική αξία όταν εφαρμόζονται γρήγορα, με σαφείς διαδικασίες και αποτελεσματική εποπτεία. Η συνέπεια στις πληρωμές πρέπει να παρέχει ασφάλεια.

Στην ενέργεια, η δέσμευση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης προσφέρουν μικρή ανακούφιση. Η συνολική ελάφρυνση, μαζί με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, πρέπει να φτάσει ολόκληρη στην αντλία. Για την αγορά, η μείωση του κόστους μεταφοράς μπορεί να περιορίσει τις πιέσεις στις τελικές τιμές, ενώ η στήριξη των νοικοκυριών βοηθά να διατηρηθεί η αγοραστική τους δύναμη. Επειδή, μάλιστα, η παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης αφορά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, χρειάζεται έγκαιρη επανεκτίμηση ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών.

Συνοψίζοντας, ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι τα κυβερνητικά μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνουν την επιδότηση στην αντλία, από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Στο μέτωπο της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου, με τα διυλιστήρια να προχωρούν παράλληλα σε δικές τους προσφορές ώστε η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά, λοιπόν, άμεση εξειδίκευση, απλή πρόσβαση και συνεχή αξιολόγηση των μέτρων. Η επιτυχία τους θα φανεί στη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων, στη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, στη ρευστότητα των επιχειρήσεων και στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, για τα μέτρα, με επίκεντρο την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και τους συνεπείς οφειλέτες:

«Η ανάγκη παρέμβασης της Κυβέρνησης ήταν επιβεβλημένη και καλώς θέτει τις προτεραιότητες νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο πακέτο μέτρων. Η αγορά έχει ανάγκη από ένα ουσιαστικό και άμεσα εφαρμόσιμο πακέτο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Με τις τιμές των καυσίμων να επιβαρύνουν νοικοκυριά, μεταφορές και επιχειρήσεις, η ενεργειακή ακρίβεια έχει πλέον εξελιχθεί από εξωτερικό γεωπολιτικό σοκ σε εσωτερικό πρόβλημα κόστους και ανταγωνιστικότητας. Η συνέχιση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης είναι σημαντική, καθώς θα λειτουργήσει ως μικρό ανάχωμα απέναντι στη μεταφορά του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και, τελικά, στις τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης επιβάλλουν μια ευρύτερη προσέγγιση. Η αγορά χρειάζεται παρεμβάσεις που θα καλύπτουν τις επιχειρήσεις, τις μεταφορές και την παραγωγή. Χρειάζεται να εξεταστεί κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό και ευρωπαϊκό εργαλείο που μπορεί να περιορίσει το κόστος καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να διαταράξει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας πρέπει να κινηθεί σε δύο χρόνους, την άμεση ανακούφιση σήμερα και τη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους αύριο. Οι προσωρινές επιδοτήσεις είναι απαραίτητες όσο διαρκεί η έκτακτη κρίση, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμο μηχανισμό. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη διπλή πίεση της ακριβής ενέργειας και του υψηλού κόστους χρήματος. Για τις ΜμΕ αυτό σημαίνει μικρότερη ρευστότητα, ακριβότερο κεφάλαιο κίνησης, αυξημένο κόστος μεταφορών και περιορισμό των επενδύσεων. Γι’ αυτό τα μέτρα πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι στοχευμένα, επαρκή, προσωρινά, όπου απαιτείται, και αναπτυξιακά, όπου είναι δυνατόν. Το ζητούμενο δεν είναι να επιδοτούμε επ’ αόριστον την ακριβή ενέργεια. Είναι να προστατεύσουμε την οικονομία από ένα εξωγενές ενεργειακό σοκ και, ταυτόχρονα, να μειώσουμε μόνιμα την ενεργειακή εξάρτηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάθε ευρώ που μειώνει το ενεργειακό κόστος της παραγωγής και των μεταφορών προστατεύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, συγκρατεί τις τιμές και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

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