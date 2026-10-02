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Πώς να γλιτώσετε έως 600 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος καθαρίζοντας το ψυγείο

Πώς να γλιτώσετε έως 600 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος καθαρίζοντας το ψυγείο
Cong Wang on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 06:42
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Το «μυστικό» κρύβεται στην πίσω πλευρά του ψυγείου και συγκεκριμένα σε ένα εξάρτημα που οι περισσότεροι παραμελούν εντελώς όταν καθαρίζουν το σπίτι.

Η έλευση του φθινοπώρου επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που τίθενται σε λειτουργία τα συστήματα θέρμανσης.

Σύμφωνα με τεχνικούς συμβούλους και ειδικούς της αγοράς, ο καθαρισμός των συμπυκνωτών του ψυγείου αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές αλλά ταυτόχρονα υποτιμημένες λύσεις εξοικονόμησης.

Όπως εξηγεί ο Glen Peskett, ειδικός σε θέματα εξοπλισμού συντήρησης, οι ψυκτικές αντιστάσεις και τα πηνία βρίσκονται συνήθως στο πίσω ή στο κάτω μέρος της συσκευής. Επειδή παραμένουν αθέατα, η πλειονότητα των νοικοκυριών αγνοεί ακόμα και την ύπαρξή τους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύουν στρώματα σκόνης, χνουδιών και τρίχες από τα κατοικίδια.

Πώς η σκόνη αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος

Όταν τα πηνία καλύπτονται από ακαθαρσίες, η ικανότητα της συσκευής να αποβάλει τη θερμότητα μειώνεται δραματικά. Για να διατηρηθεί η επιθυμητή ψύξη στα τρόφιμα, ο συμπιεστής αναγκάζεται να λειτουργεί συνεχώς και σε πολύ υψηλότερη ένταση. Αυτή η υπερλειτουργία αυξάνει κατακόρυφα την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, επιβαρύνοντας αδικαιολόγητα τους μηνιαίους λογαριασμούς. Η συντήρηση των πηνίων πριν από τη χειμερινή περίοδο εξασφαλίζει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση της συσκευής, ενώ ταυτόχρονα παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της.

Οδηγός καθαρισμού βήμα προς βήμα

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις:

Ασφάλεια: Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το φις από την πρίζα.

Πρόσβαση: Μετακινήστε ελαφρώς το ψυγείο και εντοπίστε τα πηνία στο πίσω μέρος ή αφαιρέστε το κάτω προστατευτικό πλέγμα.

Καθαρισμός: Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα με το ειδικό εξάρτημα βούρτσας για να «ρουφήξετε» τη σκόνη και στη συνέχεια σκουπίστε προσεκτικά με ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί.

Επανατοποθέτηση: Βάλτε πάλι το κάλυμμα στη θέση του, συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και ενεργοποιήστε την.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2026 - 06:42
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