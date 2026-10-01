Πώς να θωρακίσετε ενεργειακά το σπίτι σας πριν έρθουν τα πρώτα κρύα

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Michal Vrba on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 06:51
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Καθώς η θερμοκρασία πέφτει και ο χειμώνας πλησιάζει, η ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού αποτελεί την πιο αποτελεσματική άμυνα απέναντι στους φουσκωμένους λογαριασμούς θέρμανσης.

Η έλευση του φθινοπώρου σηματοδοτεί την κατάλληλη στιγμή για προληπτικές εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμα και τα άρτια μονωμένα κτίρια αδυνατούν να συγκρατήσουν τη ζέστη εάν υπάρχουν κενά από τα οποία εισχωρεί κρύος αέρας. Η σφράγιση τυχόν διαρροών αποτελεί βασικό βήμα, αλλά η μείωση της μεταφοράς θερμότητας μέσα από τα δομικά υλικά απαιτεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Στέγη και σοφίτα

Η στέγη και η σοφίτα, αν υπάρχει, βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Καθώς η θερμότητα κινείται προς τα πάνω, τυχόν φθορές στη στέγη επιτρέπουν στον ψυχρό αέρα να διεισδύσει. Συνιστάται επιθεώρηση από ειδικό, τοποθέτηση άκαμπτης πολυστερίνης ή ψεκαζόμενου αφρού στην εσωτερική πλευρά της στέγης, καθώς και τοποθέτηση υαλοβάμβακα στο δάπεδο της σοφίτας, ώστε να διαχωριστεί θερμικά ο κατοικήσιμος χώρος από τον αεριζόμενο χώρο της στέγης.

Εξωτερικοί τοίχοι και ανοίγματα

Οι τοίχοι από τούβλα ή σκυρόδεμα λειτουργούν συχνά ως αγωγοί θερμότητας, απορροφώντας την εσωτερική ζέστη και ακτινοβολώντας την προς τα έξω. Η χρήση διογκωμένης πολυουρεθάνης ή μονωτικού υλικού ενέσιμης μορφής προσφέρει λύσεις χωρίς μερεμέτια. Παράλληλα, τα κουφώματα απαιτούν έλεγχο στα λάστιχα στεγανοποίησης, τα οποία φθείρονται με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας στα ρεύματα αέρα να εισχωρήσουν.

Σωληνώσεις, υπόγειο και βοηθητικοί χώροι

Οι σωλήνες ύδρευσης κοντά σε εξωτερικούς τοίχους κινδυνεύουν από παγετό. Η τοποθέτηση ειδικών μονωτικών σωλήνων από αφρώδες υλικό προστατεύει το δίκτυο. Στο υπόγειο, η προσοχή στρέφεται στα σημεία επαφής των δοκών με τα θεμέλια, όπου ο κλειστός αφρός πολυουρεθάνης αποτρέπει την υγρασία και τις απώλειες.

Πώς θα καταλάβετε ότι χρειάζεστε καλύτερη μόνωση;

Οι ειδικοί εξηγούν πως υπάρχουν αρκετές ενδείξεις:

  • Διατηρείτε τον θερμοστάτη στη συνηθισμένη ρύθμιση, αλλά οι λογαριασμοί ενέργειας είναι υψηλότεροι από το αναμενόμενο.
  • Ορισμένα δωμάτια είναι αισθητά πιο κρύα από άλλα.
  • Αισθάνεστε ρεύματα αέρα, πράγμα που σημαίνει ότι το σπίτι σας έχει διαρροές που χρειάζονται σφράγισμα.
  • Παρατηρείτε συμπύκνωση υδρατμών και μαύρα στίγματα (μούχλα) στους τοίχους ή τα ταβάνια σας, κάτι που σχεδόν πάντα δείχνει ανεπαρκή μόνωση.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 06:51
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