Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, καθώς και για αντιδραστήρες 4ης γενιάς

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ προχωρούν σε νέα συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, με αντικείμενο την εξέταση τεχνολογιών μικρών αρθρωτικών αντιδραστήρων (SMR) και αντιδραστήρων 4ης γενιάς.

Η σχετική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της τουρκικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας TÜNAŞ και της Υπηρεσίας Εμπορίου και Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USTDA), όπως αναφέρει ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως η συμφωνία προβλέπει την τεχνική, οικονομική και κανονιστική αξιολόγηση τεχνολογιών που αναπτύσσονται από εμπορικές εταιρείες, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα τους στην Τουρκία.

Η τελετή υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο 'Σπίτι της Τουρκίας' στη Νέα Υόρκη και στο πλαίσιο της συμφωνίας θα εξεταστούν τα σχέδια μικρών αρθρωτικών αντιδραστήρων τεσσάρων εταιρειών με έδρα τις ΗΠΑ, καθώς και πέντε διαφορετικά σχέδια αντιδραστηρίων 4ης γενιάς των ίδιων εταιριών.

Τεχνική και οικονομική μελέτη

Η μελέτη θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντιδραστήρων, το κόστος, την κατάσταση αδειοδότησης, την εφοδιαστική αλυσίδα και την ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές), καθώς και τις διαθέσιμες πηγές και τα μοντέλα χρηματοδότησης.

Παράλληλα θα αξιολογηθούν ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης, την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, την ασφάλεια του σχεδιασμού, την επιλογή τοποθεσίας και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων που θα καταρτιστεί τεχνική έκθεση. Η συμφωνία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2 εκατ. δολαρίων, προβλέπει ότι η USTDA θα χρηματοδοτήσει την τεχνική μελέτη, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν χρόνο.

Μπαϊρακτάρ: «Θα διαφοροποιήσουμε το ενεργειακό μας μείγμα»

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στην Τουρκία να εξετάσει συνολικά τη δυνατότητα αξιοποίησης των νέων πυρηνικών τεχνολογιών.

«Με βάση τους στόχους μας για καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2053 και για πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία, είμαστε αποφασισμένοι να διαφοροποιήσουμε το ενεργειακό μας μείγμα. Εκτός από τους πυρηνικούς σταθμούς μεγάλης κλίμακας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά να οικοδομήσουμε μια ισχυρή και σύγχρονη ενεργειακή υποδομή, μελετώντας σχολαστικά τις εναλλακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της χώρας μας», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ.