Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο.

«Ο υπ’ αριθμόν ένα Στόχος είναι, και πάντα θα είναι, ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει, με κανέναν τρόπο, σχήμα, ή μορφή, Πυρηνικό Όπλο», γράφει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.