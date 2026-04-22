Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης στη βρετανική ύπαιθρο έχει αναγκάσει ακόμη και ευάλωτα νοικοκυριά να πληρώνουν έως και 1.000 λίρες για μία παράδοση.

Η ραγδαία άνοδος των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης πλήττει ήδη τα αγροτικά νοικοκυριά στο Λάνκασιρ της Βρετανίας, καθώς – σύμφωνα με τοπικούς συμβούλους – οι τιμές έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Η αβεβαιότητα στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου έχει δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση: πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν πλέον να «κλειδώσουν» τιμή εκ των προτέρων και αναγκάζονται να αποδέχονται το κόστος που ισχύει την ημέρα της παράδοσης.

Το ζήτημα ανέδειξε πρόσφατα στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της Ribble Valley, ο Simon Hore, κατά τη διάρκεια συζήτησης για το κυβερνητικό πακέτο στήριξης ύψους 53 εκατ. λιρών (περίπου 62 εκατ. ευρώ) που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο.

«Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι γύρω στα 80 μού είπε ότι χρειάστηκε να βρει 1.000 λίρες (περίπου 1.170 ευρώ) για μια μόνο παράδοση πετρελαίου, ενώ οι προμηθευτές δεν δίνουν πλέον προσφορές τιμών. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη», ανέφερε.

Η ανησυχία είναι έντονη κυρίως στις αγροτικές κοινότητες, όπου η θέρμανση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο. Ο σύμβουλος Kevin Horkin σημείωσε ότι πολλοί ηλικιωμένοι στην επαρχεία βρίσκονται σε κατάσταση έντονης ανασφάλειας.

«Πριν από έναν μήνα, 500 λίτρα πετρελαίου κόστιζαν 440 λίρες (περίπου 515 ευρώ). Σήμερα το ίδιο φορτίο κοστίζει 850 έως 860 λίρες (περίπου1.000 ευρώ), ανάλογα με την τιμή της ημέρας», είπε, τονίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση αγγίζει το 100%.

Όπως υπογράμμισε, τα σχέδια της κεντρικής κυβέρνησης για πιθανό πλαφόν τιμών στο μέλλον δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το άμεσο πρόβλημα: «Το ζήτημα δεν είναι θεωρητικό· συμβαίνει τώρα στο Ribble Valley».

Οι τοπικές αρχές ζητούν ένα σαφές και εύκολα προσβάσιμο πρόγραμμα βοήθειας, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι υπάρχει στήριξη.

Υπενθυμίζεται πως η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 15 Μαρτίου τη δημιουργία ειδικού πακέτου μέσω του Ταμείου Κρίσης και Ανθεκτικότητας, με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές που πλήττονται από την άνοδο των τιμών θέρμανσης.

Εκατομμύρια λίρες έχουν ήδη διατεθεί στο Συμβούλιο της Κομητείας του Λάνκασιρ για κατανομή σε βάθος τριετίας: Από αυτά, 400.000 λίρες (περίπου 468.000 ευρώ) έχουν δεσμευθεί για το Ribble Valley, συμπεριλαμβανομένων 37.000 λιρών (περίπου 43.000 ευρώ) για προγράμματα προσιτής θέρμανσης.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι, χωρίς άμεση παρέμβαση, η ενεργειακή πίεση ενδέχεται να εξελιχθεί σε κοινωνική κρίση για τις πιο ευάλωτες αγροτικές κοινότητες.

Πηγή: BBC