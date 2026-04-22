Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες

Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18

Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες

Τετάρτη, 22/04/2026 - 06:35

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης στη βρετανική ύπαιθρο έχει αναγκάσει ακόμη και ευάλωτα νοικοκυριά να πληρώνουν έως και 1.000 λίρες για μία παράδοση.

Η ραγδαία άνοδος των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης πλήττει ήδη τα αγροτικά νοικοκυριά στο Λάνκασιρ της Βρετανίας, καθώς – σύμφωνα με τοπικούς συμβούλους – οι τιμές έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Η αβεβαιότητα στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου έχει δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση: πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν πλέον να «κλειδώσουν» τιμή εκ των προτέρων και αναγκάζονται να αποδέχονται το κόστος που ισχύει την ημέρα της παράδοσης.

Το ζήτημα ανέδειξε πρόσφατα στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της Ribble Valley, ο Simon Hore, κατά τη διάρκεια συζήτησης για το κυβερνητικό πακέτο στήριξης ύψους 53 εκατ. λιρών (περίπου 62 εκατ. ευρώ) που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο.

«Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι γύρω στα 80 μού είπε ότι χρειάστηκε να βρει 1.000 λίρες (περίπου 1.170 ευρώ) για μια μόνο παράδοση πετρελαίου, ενώ οι προμηθευτές δεν δίνουν πλέον προσφορές τιμών. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη», ανέφερε.

Η ανησυχία είναι έντονη κυρίως στις αγροτικές κοινότητες, όπου η θέρμανση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο. Ο σύμβουλος Kevin Horkin σημείωσε ότι πολλοί ηλικιωμένοι στην επαρχεία βρίσκονται σε κατάσταση έντονης ανασφάλειας.

«Πριν από έναν μήνα, 500 λίτρα πετρελαίου κόστιζαν 440 λίρες (περίπου 515 ευρώ). Σήμερα το ίδιο φορτίο κοστίζει 850 έως 860 λίρες (περίπου1.000 ευρώ), ανάλογα με την τιμή της ημέρας», είπε, τονίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση αγγίζει το 100%.

Όπως υπογράμμισε, τα σχέδια της κεντρικής κυβέρνησης για πιθανό πλαφόν τιμών στο μέλλον δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το άμεσο πρόβλημα: «Το ζήτημα δεν είναι θεωρητικό· συμβαίνει τώρα στο Ribble Valley».

Οι τοπικές αρχές ζητούν ένα σαφές και εύκολα προσβάσιμο πρόγραμμα βοήθειας, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι υπάρχει στήριξη.

Υπενθυμίζεται πως η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 15 Μαρτίου τη δημιουργία ειδικού πακέτου μέσω του Ταμείου Κρίσης και Ανθεκτικότητας, με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές που πλήττονται από την άνοδο των τιμών θέρμανσης.

Εκατομμύρια λίρες έχουν ήδη διατεθεί στο Συμβούλιο της Κομητείας του Λάνκασιρ για κατανομή σε βάθος τριετίας: Από αυτά, 400.000 λίρες (περίπου 468.000 ευρώ) έχουν δεσμευθεί για το Ribble Valley, συμπεριλαμβανομένων 37.000 λιρών (περίπου 43.000 ευρώ) για προγράμματα προσιτής θέρμανσης.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι, χωρίς άμεση παρέμβαση, η ενεργειακή πίεση ενδέχεται να εξελιχθεί σε κοινωνική κρίση για τις πιο ευάλωτες αγροτικές κοινότητες.

Πηγή: BBC

Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones 03 Απριλίου 2026
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου 06 Απριλίου 2026
Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
Πώς να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να ανεβάσετε τον θερμοστάτη
