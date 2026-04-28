Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος

Οι θερμοστάτες αποτελούν βασικό σύμμαχο για την άνεση στο σπίτι, όμως με τόσους διαφορετικούς τύπους και ρυθμίσεις δεν είναι πάντα εύκολοι στη χρήση.

Όταν μετακομίζετε σε νέο σπίτι ή εγκαθιστάτε μια νέα μονάδα θέρμανσης/ψύξης, συχνά καταλήγετε να δοκιμάζετε τα διάφορα κουμπιά χωρίς να γνωρίζετε ακριβώς τη λειτουργία τους. Κάπως έτσι, βασικές επιλογές μπορεί να παρερμηνεύονται ή απλώς να αγνοούνται.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ρύθμιση του ανεμιστήρα (fan). Αν έχετε βρεθεί ποτέ μπροστά στον θερμοστάτη ενός ξενοδοχείου διερωτώμενοι αν πραγματικά δροσίζει ή απλώς «ανακατεύει» τον αέρα, δεν είστε οι μόνοι. Το ίδιο ισχύει και για την επιλογή «auto».

Η κατανόηση αυτών των ρυθμίσεων, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την άνεση: μπορεί και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και να αποτρέψει φθορές ή ακριβές επισκευές.

Για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, ειδικοί HVAC εξηγούν πώς λειτουργεί ένα από τα πιο παρεξηγημένα κουμπιά του θερμοστάτη: το «fan».

Τι είναι η ρύθμιση «Fan»

Σύμφωνα με τον επαγγελματία HVAC Ράιαν Όστερκαμπ, η ρύθμιση του ανεμιστήρα είναι από τις πιο παραμελημένες επιλογές. «Η λειτουργία fan δεν είναι ίδια με τη θέρμανση ή την ψύξη», επισημαίνει. Συνήθως υπάρχουν τρεις επιλογές: ON, OFF και AUTO, καθεμία με διαφορετικό ρόλο.

AUTO: Το σύστημα αποφασίζει πότε θα λειτουργεί ο ανεμιστήρας ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία.

OFF: Μειώνει τα ανεπιθύμητα ρεύματα αέρα, αλλά δυσκολεύει τη σταθερή διατήρηση της θερμοκρασίας.

ON: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς, εξασφαλίζοντας συνεχή κυκλοφορία αέρα μέσα στο σπίτι.

Γιατί πολλοί αγνοούν τη λειτουργία του ανεμιστήρα

Οι περισσότεροι χρήστες περιορίζονται στα κουμπιά «θέρμανση», «ψύξη» ή στην αυξομείωση θερμοκρασίας, χωρίς να γνωρίζουν τι κάνουν οι υπόλοιπες επιλογές. Όπως εξηγεί ο ειδικός Τζον Γκίλμπερτσεν, μια λάθος ρύθμιση του ανεμιστήρα μπορεί να αυξήσει τον λογαριασμό ενέργειας έως και 15%.

Πολλοί δεν αλλάζουν ποτέ τη ρύθμιση επειδή το σύστημα φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Έτσι, η επιλογή «fan» περνά απαρατήρητη.

Πλεονεκτήματα της επιλογής «Fan ON»

Η συνεχής λειτουργία του ανεμιστήρα μπορεί να προσφέρει:

καλύτερη κυκλοφορία αέρα,

έλεγχο της υγρασίας,

βελτίωση της ποιότητας αέρα μέσω συχνότερου φιλτραρίσματος,

εξισορρόπηση θερμοκρασιών σε διαφορετικά δωμάτια,

μείωση οσμών.

Σε ορισμένους θερμοστάτες υπάρχει και λειτουργία «circulation», που ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα περιοδικά ώστε να διατηρείται ισορροπημένη θερμοκρασία χωρίς αυξημένη κατανάλωση.

Μειονεκτήματα της συνεχούς λειτουργίας του ανεμιστήρα

Παρότι η επιλογή ON φαίνεται πρακτική, συνήθως δεν χρειάζεται καθημερινά: Αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος, επιβαρύνει το σύστημα (μπορεί να οδηγήσει σε άσκοπες κλήσεις τεχνικών), ενώ σε περιοχές με υψηλή υγρασία ενδέχεται να επιδεινώσει το πρόβλημα και να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας.

Γιατί η επιλογή «AUTO» είναι η καλύτερη λύση

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ρύθμιση AUTO είναι η πιο σωστή επιλογή, επειδή:

εξοικονομεί ενέργεια,

βοηθά στον καλύτερο έλεγχο της υγρασίας,

μειώνει τη φθορά του εξοπλισμού,

λειτουργεί μόνο όταν απαιτείται θέρμανση ή ψύξη.

Οι συμβουλές των ειδικών

Οι ειδικοί προτείνουν:

να ενεργοποιείτε προσωρινά το Fan ON σε περιόδους αλλεργιών για καλύτερο φιλτράρισμα αέρα,

να αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες του θερμοστάτη,

να αποφεύγετε την εγκατάσταση κοντά σε παράθυρα, ήλιο ή πηγές θερμότητας,

να μην ορίζετε μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας στο πρόγραμμα (πάνω από 5-10 βαθμούς),

να διατηρείτε θερμοκρασία περίπου 19-23°C για ιδανική άνεση,

να χαμηλώνετε ή να ανεβάζετε λίγους βαθμούς τη θερμοκρασία όταν λείπετε ή κοιμάστε,

να συνδυάζετε τη χρήση θερμοστάτη με σωστή συντήρηση: αλλαγή φίλτρων, σκίαση και καλή μόνωση.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, ακόμη και ο πιο εξελιγμένος θερμοστάτης δεν μπορεί να αντισταθμίσει ένα σύστημα που δεν συντηρείται σωστά.

Πηγή: marthastewart.com