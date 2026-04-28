Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
28/04/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
28/04/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
28/04/2026 - 08:04
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
28/04/2026 - 08:01
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
28/04/2026 - 12:56
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
28/04/2026 - 12:55
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
28/04/2026 - 12:55
Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19

Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος

Blake Alexander on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 28/04/2026 - 12:55

Οι θερμοστάτες αποτελούν βασικό σύμμαχο για την άνεση στο σπίτι, όμως με τόσους διαφορετικούς τύπους και ρυθμίσεις δεν είναι πάντα εύκολοι στη χρήση.

Όταν μετακομίζετε σε νέο σπίτι ή εγκαθιστάτε μια νέα μονάδα θέρμανσης/ψύξης, συχνά καταλήγετε να δοκιμάζετε τα διάφορα κουμπιά χωρίς να γνωρίζετε ακριβώς τη λειτουργία τους. Κάπως έτσι, βασικές επιλογές μπορεί να παρερμηνεύονται ή απλώς να αγνοούνται.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ρύθμιση του ανεμιστήρα (fan). Αν έχετε βρεθεί ποτέ μπροστά στον θερμοστάτη ενός ξενοδοχείου διερωτώμενοι αν πραγματικά δροσίζει ή απλώς «ανακατεύει» τον αέρα, δεν είστε οι μόνοι. Το ίδιο ισχύει και για την επιλογή «auto».

Η κατανόηση αυτών των ρυθμίσεων, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την άνεση: μπορεί και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και να αποτρέψει φθορές ή ακριβές επισκευές.

Για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, ειδικοί HVAC εξηγούν πώς λειτουργεί ένα από τα πιο παρεξηγημένα κουμπιά του θερμοστάτη: το «fan».

Τι είναι η ρύθμιση «Fan»

Σύμφωνα με τον επαγγελματία HVAC Ράιαν Όστερκαμπ, η ρύθμιση του ανεμιστήρα είναι από τις πιο παραμελημένες επιλογές. «Η λειτουργία fan δεν είναι ίδια με τη θέρμανση ή την ψύξη», επισημαίνει. Συνήθως υπάρχουν τρεις επιλογές: ON, OFF και AUTO, καθεμία με διαφορετικό ρόλο.

AUTO: Το σύστημα αποφασίζει πότε θα λειτουργεί ο ανεμιστήρας ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία.

OFF: Μειώνει τα ανεπιθύμητα ρεύματα αέρα, αλλά δυσκολεύει τη σταθερή διατήρηση της θερμοκρασίας.

ON: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς, εξασφαλίζοντας συνεχή κυκλοφορία αέρα μέσα στο σπίτι.

Γιατί πολλοί αγνοούν τη λειτουργία του ανεμιστήρα

Οι περισσότεροι χρήστες περιορίζονται στα κουμπιά «θέρμανση», «ψύξη» ή στην αυξομείωση θερμοκρασίας, χωρίς να γνωρίζουν τι κάνουν οι υπόλοιπες επιλογές. Όπως εξηγεί ο ειδικός Τζον Γκίλμπερτσεν, μια λάθος ρύθμιση του ανεμιστήρα μπορεί να αυξήσει τον λογαριασμό ενέργειας έως και 15%.

Πολλοί δεν αλλάζουν ποτέ τη ρύθμιση επειδή το σύστημα φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Έτσι, η επιλογή «fan» περνά απαρατήρητη.

Πλεονεκτήματα της επιλογής «Fan ON»

Η συνεχής λειτουργία του ανεμιστήρα μπορεί να προσφέρει:

  • καλύτερη κυκλοφορία αέρα,
  • έλεγχο της υγρασίας,
  • βελτίωση της ποιότητας αέρα μέσω συχνότερου φιλτραρίσματος,
  • εξισορρόπηση θερμοκρασιών σε διαφορετικά δωμάτια,
  • μείωση οσμών.

Σε ορισμένους θερμοστάτες υπάρχει και λειτουργία «circulation», που ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα περιοδικά ώστε να διατηρείται ισορροπημένη θερμοκρασία χωρίς αυξημένη κατανάλωση.

Μειονεκτήματα της συνεχούς λειτουργίας του ανεμιστήρα

Παρότι η επιλογή ON φαίνεται πρακτική, συνήθως δεν χρειάζεται καθημερινά: Αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος, επιβαρύνει το σύστημα (μπορεί να οδηγήσει σε άσκοπες κλήσεις τεχνικών), ενώ σε περιοχές με υψηλή υγρασία ενδέχεται να επιδεινώσει το πρόβλημα και να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας.

Γιατί η επιλογή «AUTO» είναι η καλύτερη λύση

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ρύθμιση AUTO είναι η πιο σωστή επιλογή, επειδή:

  • εξοικονομεί ενέργεια,
  • βοηθά στον καλύτερο έλεγχο της υγρασίας,
  • μειώνει τη φθορά του εξοπλισμού,
  • λειτουργεί μόνο όταν απαιτείται θέρμανση ή ψύξη.

Οι συμβουλές των ειδικών

Οι ειδικοί προτείνουν:

  • να ενεργοποιείτε προσωρινά το Fan ON σε περιόδους αλλεργιών για καλύτερο φιλτράρισμα αέρα,
  • να αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες του θερμοστάτη,
  • να αποφεύγετε την εγκατάσταση κοντά σε παράθυρα, ήλιο ή πηγές θερμότητας,
  • να μην ορίζετε μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας στο πρόγραμμα (πάνω από 5-10 βαθμούς),
  • να διατηρείτε θερμοκρασία περίπου 19-23°C για ιδανική άνεση,
  • να χαμηλώνετε ή να ανεβάζετε λίγους βαθμούς τη θερμοκρασία όταν λείπετε ή κοιμάστε,
  • να συνδυάζετε τη χρήση θερμοστάτη με σωστή συντήρηση: αλλαγή φίλτρων, σκίαση και καλή μόνωση.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, ακόμη και ο πιο εξελιγμένος θερμοστάτης δεν μπορεί να αντισταθμίσει ένα σύστημα που δεν συντηρείται σωστά.

Πηγή: marthastewart.com

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 12:55

