myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά

Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
Τρίτη, 28/04/2026 - 12:56

Η πιο αποδοτική χρήση της θέρμανσης και των ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να μειώσει αισθητά το ενεργειακό κόστος ενός νοικοκυριού.

Ανεξάρτητα από το τιμολόγιο ενέργειας που έχετε, η εξοικονόμηση δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή της κιλοβατώρας, αλλά κυρίως από το πόση ενέργεια καταναλώνετε καθημερινά.

Ακόμη και μικρές αλλαγές στις συνήθειες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον τελικό λογαριασμό, ειδικά σε μια περίοδο όπου το κόστος ενέργειας παραμένει υψηλό.

Παρακάτω παρουσιάζουμε πέντε από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, χωρίς μεγάλο κόστος.

1. Χρησιμοποιήστε σωστά τις ηλεκτρικές συσκευές

Οι οικιακές συσκευές αποτελούν μία από τις βασικότερες πηγές κατανάλωσης ενέργειας. Μικρές αλλαγές στον τρόπο χρήσης τους μπορούν να φέρουν άμεσα αποτελέσματα.

  • Πλένετε ρούχα στους 30°C αντί για 40°C, μειώνοντας το κόστος έως και 38%.
  • Χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων μόνο όταν είναι γεμάτο.
  • Επιλέγετε προγράμματα eco όπου υπάρχουν.
  • Στεγνώνετε τα ρούχα φυσικά όταν το επιτρέπει ο καιρός.
  • Κλείνετε πλήρως συσκευές που μένουν σε αναμονή.
  • Διατηρείτε τις συσκευές καθαρές, όπως φίλτρα στεγνωτηρίου και πηνία ψυγείου.

Η σωστή χρήση μπορεί να περιορίσει σημαντικά την άσκοπη κατανάλωση χωρίς καμία μείωση στην άνεση.

2. Ενισχύστε τη μόνωση του σπιτιού

Η μόνωση είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες εξοικονόμησης ενέργειας. Ακόμη και απλές παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν αισθητά τις απώλειες θερμότητας.

  • Μόνωση σωληνώσεων ζεστού νερού με μικρό κόστος εγκατάστασης.
  • Μόνωση σοφίτας, που αποτελεί μία από τις πιο αποδοτικές επενδύσεις.
  • Μόνωση τοίχων σε παλαιότερα σπίτια.

Όσο λιγότερη θερμότητα χάνεται, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτείται για τη θέρμανση του χώρου.

3. Περιορίστε τα ρεύματα αέρα

Οι χαραμάδες σε πόρτες, παράθυρα και δάπεδα επιτρέπουν στη θερμότητα να διαφεύγει συνεχώς από το σπίτι.

Μερικές απλές λύσεις περιλαμβάνουν:

  • τοποθέτηση μονωτικών ταινιών σε παράθυρα και πόρτες,
  • χρήση αεροστόπ,
  • σφράγιση κενών στο δάπεδο,
  • κάλυψη καμινάδας όταν δεν χρησιμοποιείται.

Η σωστή στεγανοποίηση μπορεί να μειώσει τις απώλειες ενέργειας χωρίς να απαιτούνται μεγάλες παρεμβάσεις.

4. Ρυθμίστε σωστά τη θέρμανση και τον λέβητα

Ένας καλά ρυθμισμένος λέβητας λειτουργεί αποδοτικότερα και καταναλώνει λιγότερο καύσιμο.

Τι δεν πρέπει να ξεχνάτε:

  • Κάντε ετήσια συντήρηση.
  • Μειώστε σταδιακά τη θερμοκρασία, εφόσον το σπίτι θερμαίνεται επαρκώς.
  • Κατεβάστε τον θερμοστάτη κατά 1°C για σημαντική ετήσια εξοικονόμηση.
  • Διατηρήστε τη θερμοκρασία χώρου μεταξύ 18-21°C.

Ακόμη και μικρές ρυθμίσεις μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση φυσικού αερίου.

5. Μειώστε την κατανάλωση ζεστού νερού

Η θέρμανση νερού αποτελεί σταθερή πηγή ενεργειακής κατανάλωσης όλο τον χρόνο.

Πρακτικές λύσεις:

  • θερμαίνετε μόνο την ποσότητα νερού που χρειάζεστε,
  • προτιμήστε σύντομα ντους αντί για μπάνιο,
  • χρησιμοποιήστε οικονομικές κεφαλές ντους,
  • αποφύγετε το πλύσιμο πιάτων κάτω από συνεχώς τρεχούμενο νερό.

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα οδηγούν σε μόνιμη εξοικονόμηση.

Το βασικό συμπέρασμα

Η τιμή της ενέργειας μπορεί να μην είναι πάντα υπό τον έλεγχό μας, όμως η κατανάλωση είναι. Η συστηματική εφαρμογή απλών πρακτικών ενεργειακής αποδοτικότητας μειώνει τους λογαριασμούς, βελτιώνει την άνεση στο σπίτι και συμβάλλει ταυτόχρονα στη μείωση της ενεργειακής σπατάλης.

Οι μικρές κινήσεις, όταν γίνονται καθημερινή συνήθεια, μετατρέπονται σε σημαντικό οικονομικό όφελος μέσα στον χρόνο.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 12:56

Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά 28 Απριλίου 2026
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80% 28 Απριλίου 2026
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%

Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος

Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη

Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος

Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως

Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού

Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας