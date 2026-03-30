Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη
Krišjānis Kazaks on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 30/03/2026 - 06:50

Πόσο πρέπει να λειτουργεί η θέρμανση την άνοιξη, ώστε να υπάρχει άνεση χωρίς περιττή κατανάλωση ενέργειας;

Με την αλλαγή της ώρας αυτό το Σαββατοκύριακο, πολλά νοικοκυριά αρχίζουν να προσαρμόζουν τη χρήση της θέρμανσης. Οι θερμοκρασίες δεν είναι πλέον τόσο χαμηλές όσο τον χειμώνα, όμως σε καμία περίπτωση δεν επικρατεί ζέστη για να κλείσουμε εντελώς τα καλοριφέρ.

Ο Στίβεν Χάνκινσον από την Electric Radiators Direct επισημαίνει ότι, καθώς ο ήλιος προσφέρει φυσική θερμότητα, οι ώρες λειτουργίας μπορούν να μειωθούν σημαντικά: «Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός ωρών, όμως θα έλεγα ότι λίγες ώρες την ημέρα είναι αρκετές για να παραμείνει το σπίτι ζεστό, αξιοποιώντας παράλληλα τη φυσική ζέστη του ήλιου».

«Δύο έως τέσσερις ώρες ημερησίως αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης το πρωί και το βράδυ, χωρίς σπατάλη χρημάτων και ενέργειας», διευκρινίζει.

Η ώρα που επιλέγει κανείς να ανάψει τη θέρμανση παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην άνεση του σπιτιού όσο και στον λογαριασμό ενέργειας.

Όπως εξηγεί ο ειδικός, την άνοιξη οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες μέσα στην ημέρα, αλλά πέφτουν αισθητά το πρωί και το βράδυ.

«Συνιστώ να ανοίγετε πάντα τη θέρμανση για λίγο την ώρα που ξυπνάτε. Έτσι απομακρύνετε την πρωινή ψύχρα και προετοιμάζετε το σπίτι για την ημέρα, ειδικά μετά τη νυχτερινή πτώση της θερμοκρασίας», αναφέρει.

Έπειτα μπορείτε να ανοίγετε ξανά τη θέρμανση για λίγες ώρες το βράδυ, όταν η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει.

Προσοχή όμως! Κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πιο οικονομικό να κρατάτε τη θέρμανση κλειστή. Σε αυτή την περίπτωση, μια πιο ζεστή κουβέρτα ή πάπλωμα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας για ζεστασιά.

Το ίδιο ισχύει και για μέσα στην ημέρα, οπότε και πάλι είναι προτιμότερο να κρατάτε τα καλοριφέρ κλειστά, καθώς η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να θερμάνει φυσικά το σπίτι, ιδιαίτερα αν αυτό έχει νότιο προσανατολισμό.

Για όσους βρίσκονται στο σπίτι μέσα στην ημέρα, τα ηλεκτρικά σώματα αποτελούν μια πρακτική λύση για μικρά διαλείμματα θέρμανσης, ενώ η χρήση χρονοδιακόπτη ή «έξυπνων» συστημάτων βοηθά στη ρύθμιση της θέρμανσης ανά χώρο και σύμφωνα με το καθημερινό πρόγραμμα.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 06:50

