Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας

Η Βρετανία σχεδιάζει να προσφέρει φθηνότερο ή ακόμη και δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά τις ημέρες με ισχυρούς ανέμους, ώστε να αξιοποιείται η πλεονάζουσα αιολική ενέργεια αντί να απενεργοποιούνται ανεμογεννήτριες.

Τα επιχειρήματα υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι σήμερα ισχυρότερα από ποτέ, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αναδεικνύει τους κινδύνους της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα.

Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις για νέες άδειες εξόρυξης στη Βόρεια Θάλασσα, ωστόσο, ανάλυση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι η μέγιστη εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή θα εξοικονομούσε μόνο έως 95 ευρώ ετησίως για κάθε νοικοκυριό.

Αντίθετα, μια πλήρως ανανεώσιμη Βρετανία θα μπορούσε να εξοικονομήσει πάνω από 500 ευρώ ετησίως στα ενεργειακά έξοδα των νοικοκυριών.

Όπως σημειώνει το Euronews, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις που αυξάνουν το ενδιαφέρον για τις πράσινες πηγές ενέργειας, η Ευρώπη συνεχίζει να σπαταλά δισεκατομμύρια από αιολική και ηλιακή ενέργεια. Μόνο πέρσι, το Ηνωμένο Βασίλειο σπατάλησε περίπου 1,78 δισ. ευρώ κλείνοντας ανεμογεννήτριες και πληρώνοντας για την λειτουργία εργοστασίων φυσικού αερίου.

Σημαντικό μέρος αυτής της σπατάλης προκύπτει από την περιορισμένη εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας (curtailment) και την ανάγκη προσφυγής σε άλλες πηγές, ενώ οφείλεται συχνά στην υπερβολική παραγωγή: όταν οι άνεμοι είναι πολύ δυνατοί, το δίκτυο γεμίζει περισσότερη πράσινη ενέργεια από όση χρειάζεται. Αυτό δημιουργεί «κυκλοφοριακή συμφόρηση» στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε για να ξαναπαράγουμε ενέργεια, συχνά από ορυκτά καύσιμα, αλλά και για να κλείσουμε τις ανεμογεννήτριες.

Στη Γερμανία, οι αποζημιώσεις για περιορισμό της ανανεώσιμης ενέργειας έφτασαν πέρσι τα 435 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% σε σχέση με το 2024, αλλά εξακολουθούν να δείχνουν το μέγεθος της σπατάλης πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη. Σε πολλές χώρες της ΕΕ, όπως η Ισπανία και η Γαλλία, τα ποσοστά περιορισμού έφτασαν σε ρεκόρ τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ενισχύοντας τις εκκλήσεις για βελτίωση της υποδομής και αντιμετώπιση των συμφόρησεων στο δίκτυο.

Η βελτίωση του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι πρακτικά η μόνη ουσιαστική λύση για τη μείωση της σπατάλης, αλλά είναι ακριβή και πολύπλοκη.

Εν μέσω εκκλήσεων για αναβάθμιση του απαρχαιωμένου δικτύου, το βρετανικό υπουργείο Ενεργειακής Ασφάλειας και Κλιματικής Ουδετερότητας παρουσίασε πρόσφατα σχέδια για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με έκπτωση τις ημέρες με ισχυρούς ανέμους.

«Κάποιες φορές φυσά τόσο πολύ που το δίκτυό μας δεν μπορεί να το διαχειριστεί, ιδίως στη Σκωτία και την Ανατολική Αγγλία», έγραψε η κυβέρνηση στην πλατφόρμα Χ.

«Αντί να πληρώνουμε τα αιολικά πάρκα για να κλείνουν, δοκιμάζουμε ένα νέο σύστημα όπου όσοι ζουν κοντά σε αυτές τις περιορισμένες περιοχές θα λαμβάνουν φθηνότερο, ή και δωρεάν, ρεύμα.»

Πηγή: Euronews