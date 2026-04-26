Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 08:03
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 07:58
Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 07:51
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 07:47
Στ. Κωνσταντινίδης: Να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια, η οικονομικότερη πρόσβαση των πολιτών στην αγορά ενέργειας και οι θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 07:40
Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 07:23
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/04/2026 - 06:31
Αλήθεια ή μύθος; Πόση ενέργεια καταναλώνεις όταν μιλάς ευγενικά στο ChatGPT
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/04/2026 - 06:31
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 15:35

Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας

Κυριακή, 26/04/2026 - 08:24

Η Βρετανία σχεδιάζει να προσφέρει φθηνότερο ή ακόμη και δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά τις ημέρες με ισχυρούς ανέμους, ώστε να αξιοποιείται η πλεονάζουσα αιολική ενέργεια αντί να απενεργοποιούνται ανεμογεννήτριες.

Τα επιχειρήματα υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι σήμερα ισχυρότερα από ποτέ, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αναδεικνύει τους κινδύνους της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα.

Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις για νέες άδειες εξόρυξης στη Βόρεια Θάλασσα, ωστόσο, ανάλυση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι η μέγιστη εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή θα εξοικονομούσε μόνο έως 95 ευρώ ετησίως για κάθε νοικοκυριό.

Αντίθετα, μια πλήρως ανανεώσιμη Βρετανία θα μπορούσε να εξοικονομήσει πάνω από 500 ευρώ ετησίως στα ενεργειακά έξοδα των νοικοκυριών.

Όπως σημειώνει το Euronews, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις που αυξάνουν το ενδιαφέρον για τις πράσινες πηγές ενέργειας, η Ευρώπη συνεχίζει να σπαταλά δισεκατομμύρια από αιολική και ηλιακή ενέργεια. Μόνο πέρσι, το Ηνωμένο Βασίλειο σπατάλησε περίπου 1,78 δισ. ευρώ κλείνοντας ανεμογεννήτριες και πληρώνοντας για την λειτουργία εργοστασίων φυσικού αερίου.

Σημαντικό μέρος αυτής της σπατάλης προκύπτει από την περιορισμένη εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας (curtailment) και την ανάγκη προσφυγής σε άλλες πηγές, ενώ οφείλεται συχνά στην υπερβολική παραγωγή: όταν οι άνεμοι είναι πολύ δυνατοί, το δίκτυο γεμίζει περισσότερη πράσινη ενέργεια από όση χρειάζεται. Αυτό δημιουργεί «κυκλοφοριακή συμφόρηση» στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε για να ξαναπαράγουμε ενέργεια, συχνά από ορυκτά καύσιμα, αλλά και για να κλείσουμε τις ανεμογεννήτριες.

Στη Γερμανία, οι αποζημιώσεις για περιορισμό της ανανεώσιμης ενέργειας έφτασαν πέρσι τα 435 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% σε σχέση με το 2024, αλλά εξακολουθούν να δείχνουν το μέγεθος της σπατάλης πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη. Σε πολλές χώρες της ΕΕ, όπως η Ισπανία και η Γαλλία, τα ποσοστά περιορισμού έφτασαν σε ρεκόρ τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ενισχύοντας τις εκκλήσεις για βελτίωση της υποδομής και αντιμετώπιση των συμφόρησεων στο δίκτυο.

Η βελτίωση του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι πρακτικά η μόνη ουσιαστική λύση για τη μείωση της σπατάλης, αλλά είναι ακριβή και πολύπλοκη.

Εν μέσω εκκλήσεων για αναβάθμιση του απαρχαιωμένου δικτύου, το βρετανικό υπουργείο Ενεργειακής Ασφάλειας και Κλιματικής Ουδετερότητας παρουσίασε πρόσφατα σχέδια για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με έκπτωση τις ημέρες με ισχυρούς ανέμους.

«Κάποιες φορές φυσά τόσο πολύ που το δίκτυό μας δεν μπορεί να το διαχειριστεί, ιδίως στη Σκωτία και την Ανατολική Αγγλία», έγραψε η κυβέρνηση στην πλατφόρμα Χ.

«Αντί να πληρώνουμε τα αιολικά πάρκα για να κλείνουν, δοκιμάζουμε ένα νέο σύστημα όπου όσοι ζουν κοντά σε αυτές τις περιορισμένες περιοχές θα λαμβάνουν φθηνότερο, ή και δωρεάν, ρεύμα.»

Πηγή: Euronews

Τελευταία τροποποίηση στις 26/04/2026 - 08:24

