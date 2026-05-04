Ρεύμα: Ετοιμάζονται οι πάροχοι για τη νέα αγορά εξοικονόμησης με δόσεις στους λογαριασμούς

Μια νέα αγορά ενεργειακών υπηρεσιών, με «όχημα» τους λογαριασμούς ρεύματος, ανοίγει στην Ελλάδα, φέρνοντας στο προσκήνιο τόσο το ενδιαφέρον μεγάλων προμηθευτών όπως η ΔΕΗ αλλά και αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς για τους όρους ανταγωνισμού.

Μετά τη ψήφιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που εισηγήθηκε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προχώρησε στην τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις σχετικές αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ συμμετέχει στο διάλογο θέτοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούν κυρίως τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά και τη δυνατότητα των καταναλωτών που έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας να αλλάζουν προμηθευτή ρεύματος.

Καθίσταται σαφές από την επιστολή της ΔΕΗ στο πλαίσιο της διαβούλευσης ότι προτίθεται να εισέλθει στη νέα αυτή αγορά που ανοίγει μετά τη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ η οποία υιοθετήθηκε καθώς διαπιστώθηκε ότι τα προηγούμενα προγράμματα εξοικονόμησης δεν προσέλκυσαν το ενδιαφέρον που αναμενόταν.

Η ΔΕΗ αποτιμά κατ αρχήν θετικά την πρωτοβουλία, αφού όπως επισημαίνει η αποπληρωμή των χρεώσεων των συγκεκριμένων πρόσθετων υπηρεσιών μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης μπορεί να αποτελέσει έναν μηχανισμό χρηματοδότησης, αμοιβαία ευνοϊκό για τους προμηθευτές και τους καταναλωτές.

Επισημαίνει ακόμη ότι απαιτείται η δημιουργία ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία της νέας αγοράς και θέτει μια σειρά από ζητήματα μεταξύ των οποίων η σύμβαση παροχής πρόσθετων υπηρεσιών βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μιας εγκατάστασης, όπου η ΔΕΗ ζητάει να προβλέπεται ρητά η αυτοτέλεια της σύμβασης και μάλιστα ζητεί την αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου, για τη διακριτή αναγραφή στον λογαριασμό κατανάλωσης του ρεύματος των χρεώσεων για τις πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς για την ορθή αποτύπωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνδέονται με τις πρόσθετες υπηρεσίες σε περίπτωση μερικής εξόφλησης. Επίσης για την αλλαγή προμηθευτή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής πρόσθετων υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. Στη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι όροι αποπληρωμής των υπηρεσιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής προμηθευτής και δεν συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών προμήθειας από συγκεκριμένο προμηθευτή. Σε αυτό το σημείο η ΔΕΗ θεωρεί ότι η ρύθμιση πρέπει να συμπληρωθεί με την εξής αναφορά: «Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή η τιμολόγηση των πρόσθετων υπηρεσιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης διενεργείται και το σχετικό κόστος εξοφλείται μέσω διακριτού και αυτοτελούς φορολογικού παραστατικού σε σχέση με τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας».

Πάντως το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης ενεργειακών παρεμβάσεων μέσω των λογαριασμών ρεύματος (on-bill financing), με επιχειρήσεις του κλάδου να προειδοποιούν για στρέβλωση του ανταγωνισμού και αποκλεισμό ανεξάρτητων παικτών. Το σχήμα προβλέπει ότι το κόστος για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης θα αποπληρώνεται τμηματικά μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας στους προμηθευτές έναν κομβικό ρόλο στη χρηματοδότηση και στην είσπραξη.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ, για την τροποποίηση του

Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες όσον αφορά πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης, η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας σημειώνουν ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι πάροχοι είναι οι μόνοι που έχουν άμεση πρόσβαση στον μηχανισμό είσπραξης μέσω των λογαριασμών, γεγονός που τους δίνει σαφές πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων επιχειρήσεων Έτσι, εταιρείες εξοπλισμού, μηχανικοί και τεχνικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να περιοριστούν σε ρόλο υπεργολάβου, χωρίς δυνατότητα άμεσης σχέσης με τον τελικό πελάτη.

Όπως επισημαίνεται, το γεγονός ότι οι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν ενιαία «δέσμη» υπηρεσιών –ενέργεια, χρηματοδότηση και ενεργειακές παρεμβάσεις– οδηγεί σε κάθετη ολοκλήρωση και επέκταση της ισχύος τους σε γειτονικές αγορές. Κατά συνέπεια, όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή δίνεται η δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης, με αποτέλεσμα τον ουσιώδη περιορισμό της πραγματικής ελευθερίας επιλογής του καταναλωτή. Θεωρεί ότι από την προτεινόμενη ρύθμιση ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα ελεύθερου ανταγωνισμού και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ώστε να αποτραπούν δομικές στρεβλώσεις στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης.

Στο πλαίσιο αυτό η Ενωση ζητά:

- Την παράταση της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία δημοσιεύτηκε παραμονές του Πάσχα, ώστε να δοθεί ουσιαστική δυνατότητα συμμετοχής των φορέων που επηρεάζονται από τη ρύθμιση.

- Την αναστολή της εφαρμογής του μηχανισμού On-Bill Financing στην παρούσα μορφή του.

- Την εκ νέου αξιολόγηση της προτεινόμενης ρύθμισης υπό το πρίσμα του δικαίου ανταγωνισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

- Την υιοθέτηση αναγκαίων προσαρμογών και αντισταθμιστικών μέτρων στην προτεινόμενη ρύθμιση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων.

- Tη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου On-Bill Financing που θα επιτρέπει μεν στους παρόχους ενέργειας να λειτουργούν ως πλατφόρμες χρηματοδότησης και αποπληρωμής, αλλά θα αποκλείει τη δυνατότητα αποκλειστικής ή προνομιακής διάθεσης συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά ενέργειας.

- Τη συνεκτίμηση διεθνών πρακτικών από σχήματα εμπλοκής παρόχων ενέργειας στην ενεργειακή αναβάθμιση και των επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό.