Η Hellenic Cables υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander N.V., μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης δικτύου στην Ολλανδία, για την προμήθεια καλωδίων μέσης (ΜΤ) και χαμηλής τάσης (ΧΤ). Η συμφωνία αποτελεί μέρος ευρύτερου διαγωνισμού καλωδίων της Alliander και υποστηρίζει το πολυετές επενδυτικό της πρόγραμμα για την επέκταση και ενίσχυση του ολλανδικού δικτύου ηλεκτρισμού.

Η συμφωνία-πλαίσιο έχει διάρκεια ως οκτώ (8) χρόνια (2026-2034) . Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Hellenic Cables θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την παράδοση καλωδίων ΜΤ και ΧΤ. Τα καλώδια θα κατασκευαστούν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Hellenic Cables στη Θήβα, όπου η εταιρεία τηρεί υψηλά πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας. Μετά από πρόσφατες επενδύσεις, το εργοστάσιο λειτουργεί πλέον με περισσότερο από το διπλάσιο της προηγούμενης παραγωγικής του δυναμικότητας

Η συνεργασία αυτή στηρίζει την επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση στην Ολλανδία, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής. Καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται και η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντείνεται, καθίσταται κρίσιμη η χρήση υψηλής ποιότητας και αξιόπιστων καλωδιακών συστημάτων, τα οποία ενισχύουν την ανθεκτικότητα των δικτύων και διασφαλίζουν τη μακροχρόνια επάρκεια εφοδιασμού.

Ο Χρήστος Αποστολάκης, Εμπορικός Διευθυντής Χερσαίων Καλωδίων της Hellenic Cables, δήλωσε: «Η μακροχρόνια αυτή συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι διαχειριστές δικτύων της Ευρώπης στην Hellenic Cables ως αξιόπιστο συνεργάτη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η εταιρεία μας συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του ολλανδικού ηλεκτρικού δικτύου, προσφέροντας υψηλής ποιότητας καλωδιακές λύσεις και διατηρώντας σταθερή μακροπρόθεσμη δέσμευση».