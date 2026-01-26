Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες

Μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Άνω Γλυφάδα, οι οποίες στοίχισαν και τη ζωή σε μία 56χρονη γυναίκα, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκονται τα έργα υπογειοποίησης καλωδίων στον Υμηττό.

Ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει κάθε σύνδεση της καταστροφής με το έργο, ενώ ο δήμος Γλυφάδας ζητά πλήρη τεχνική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων που έγιναν στη ρεματιά. Απαντώντας στη θέση του ΔΕΔΔΗΕ, ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Διαχειριστή γενικόλογη, επισημαίνοντας ότι δεν απαντά στα συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα που έχουν τεθεί για τις παρεμβάσεις στη ρεματιά. Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews, «δεν αναζητούμε να ρίξουμε ευθύνες για τα όσα συνέβησαν, αλλά θα κάνουμε και τεχνική έκθεση και θα στείλουμε επιστολή στον ΔΕΔΔΗΕ να δούμε επί τη βάσει ποιων μελετών, περιβαλλοντικών κ.α. υλοποιήθηκε το έργο» ανέφερε χαρακτηριστικά σπεύδοντας να πει ωστόσο ότι δεν αμφισβητεί την υπογειοποίηση καθώς αποτελεί απαραίτητο έργο.

Σημειώνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, με ανακοίνωσή του και αφού είχε προηγηθεί ανάρτηση του δημάρχου Γλυφάδας ότι το έργο αποτελεί μια από τις αιτίες των πλημμυρών, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σύνδεση με το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον ορεινό όγκο του Υμηττού, κάνοντας λόγο για ανακριβείς δημόσιες αναφορές.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει ότι πρόκειται για εμβληματικό έργο υπογειοποίησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Όπως υποστηρίζει, για το έργο έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες και έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των γεωμορφολογικών και υδρολογικών δεδομένων. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι -αντίθετα με όσα διαδίδονται- συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν στην περιοχή από την επόμενη κιόλας ημέρα εμφάνισης των φαινομένων και συνεχίζουν αδιάκοπα να επιχειρούν, υλοποιώντας ήδη τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να είναι

ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν τα σημεία όπου αποκαλύφθηκαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης, λόγω σαθρότητας του εδάφους».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Γλυφάδας επανήλθε με συγκεκριμένες αναφορές στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών στον ορεινό όγκο του Υμηττού και ειδικότερα στη ρεματιά που ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο των έργων υπογειοποίησης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένο σκάψιμο εκατοντάδων μέτρων στο βουνό, δημιουργώντας σαθρά εδάφη, ενώ στη ρεματιά έγινε και κάθετο μπάζωμα για τη διέλευση του καλωδίου. Με τις έντονες βροχοπτώσεις, το έδαφος υποχώρησε, η ρεματιά ανέδειχθηκε εκ νέου και μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών κατέληξαν στον αστικό ιστό. Παράλληλα, έκανε λόγο για τμήμα καλωδίου που έχει μείνει εκτεθειμένο, σημειώνοντας ότι σχετικό φωτογραφικό υλικό έχει δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που –όπως υποστήριξε– καθιστά αναγκαίο τον τεχνικό έλεγχο των παρεμβάσεων που έγιναν στο σημείο.

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι τα συνεργεία του εξακολουθούν να εργάζονται συνεχώς στις πλημμυροπαθείς περιοχές, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση. Όπως σημειώνει, κατόπιν επείγουσας έκκλησης του Δήμου Γλυφάδας για την απομάκρυνση εκτεθειμένων καλωδίων υψηλής τάσης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού στο σημείο όπου είχαν διαβρωθεί τα εδάφη από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, οι παρεμβάσεις έγιναν με τρόπο ώστε να μην κλείσουν οι τοπικές δίοδοι του νερού και χωρίς να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εκσκαφή, παρά μόνο απομάκρυνση υλικών που μεταφέρθηκαν στο σημείο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις εργασίες καθαρισμού να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ υπογραμμίζει ότι επιδιώκει τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να αποφευχθούν, όπως αναφέρει, στείρες συγκρούσεις.