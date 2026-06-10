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ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας
Newsroom
Τετάρτη, 10/06/2026 - 10:05
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Η στρατηγική που υλοποιεί η ΔΕΠΑ Εμπορίας απαντά στις ανάγκες της εποχής με έναν τρόπο ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό.

Σε μια περίοδο που η διεθνής ενεργειακή αγορά βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της γεωπολιτικής αστάθειας, ο πόλεμος στο Ιράν και η ευρύτερη αποσταθεροποίηση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ λειτουργούν ως υπενθύμιση ενός κρίσιμου δεδομένου: οι ενεργειακές ροές παραμένουν ευάλωτες όταν η ένταση μετατρέπεται σε απειλή για τις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς. Οι διακυμάνσεις στις τιμές, οι πιέσεις στη ναυσιπλοΐα και η αβεβαιότητα γύρω από την επάρκεια εφοδιασμού αναδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι απλώς ζήτημα αγοράς, αλλά κρίσιμη προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και στρατηγικής αυτονομίας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ακολουθεί με συνέπεια μια προσέγγιση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή παγκόσμια τάξη πραγμάτων – τη στρατηγική της διαφοροποίησης. Διαφοροποίηση πηγών, οδεύσεων και δραστηριοτήτων, με στόχο να ενισχύεται η ανθεκτικότητα της χώρας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής απέναντι σε κρίσεις που μπορούν να επηρεάσουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας.

Η ενεργός γεωπολιτική διάσταση της στρατηγικής αυτής αποτυπώνεται σε κινήσεις της ΔΕΠΑ που ξεπερνούν τα όρια της εγχώριας αγοράς και ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία της ATLANTIC – SEE LNG TRADE και η συμφωνία προμήθειας LNG από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση πρόσβασης σε νέες πηγές, σε μια εποχή που η Ευρώπη επιδιώκει να μειώσει τις εξαρτήσεις της από περιοχές υψηλού γεωπολιτικού ρίσκου.

Την ίδια στιγμή, η συνεργασία με τη Naftogaz, μέσω Letter of Intent που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2025, τροφοδοτεί την ουκρανική αγορά με αμερικανικό LNG, συμβάλλοντας στην ενεργειακή θωράκιση μιας χώρας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ενεργειακής αβεβαιότητας.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική παίζει και ο Κάθετος Διάδρομος, μέσω του οποίου το LNG που εισάγεται στην Ελλάδα μπορεί να διαχέεται προς τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι παραδοσιακοί οδοί μεταφοράς ενέργειας μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση, η ύπαρξη εναλλακτικών διαδρομών αποκτά καθοριστική σημασία, όχι μόνο για την ελληνική αγορά, αλλά και για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια συνολικά.

Η στρατηγική διαφοροποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας ενισχύεται και μέσα από τη σταθερή παρουσία της σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τη ρευστότητα και τη δυναμική της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου. Η συμμετοχή της στο FSRU Αλεξανδρούπολης, καθώς και η παρουσία της στον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας –Βουλγαρίας (IGB), αποτελούν στρατηγικές επιλογές που διευρύνουν τις δυνατότητες εισαγωγής και διασύνδεσης της χώρας με τις γειτονικές αγορές.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει δυναμικά στην ηλεκτροπαραγωγή, ενισχύοντας την ενεργειακή επάρκεια και τη σταθερότητα του συστήματος. Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη, ισχύος 840 MW, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τη διασφάλιση αξιόπιστης παραγωγής ενέργειας, ενώ η μονάδα στο Fier της Αλβανίας διευρύνει περαιτέρω το περιφερειακό αποτύπωμα της εταιρείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου στη Λάρισα, ισχύος 792 MW και καθαρής απόδοσης 62,6%, ένα έργο-ορόσημο που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική τοποθέτησης της ΔΕΠΑ στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων της χώρας.

Η διαφοροποίηση δεν περιορίζεται μόνο στις συμβατικές μορφές ενέργειας, αλλά επεκτείνεται και στη μετάβαση προς καθαρότερες λύσεις, με τη ΔΕΠΑ να αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1 GW. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το πλάνο κατέχει η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας, η πρώτη εγχώρια μονάδα παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου για τροφοδοσία του ιδιόκτητου πανελλαδικού δικτύου πρατηρίων CNG- FISIKON, καθώς και οι εφαρμογές Small Scale LNG και Remote CNG.

Συνολικά, η στρατηγική που υλοποιεί η ΔΕΠΑ Εμπορίας απαντά στις ανάγκες της εποχής με έναν τρόπο ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό: συνδυάζοντας τη γεωπολιτική προνοητικότητα με επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, ισχυρή παρουσία στην αγορά φυσικού αερίου, ανάπτυξη στην ηλεκτροπαραγωγή και σαφή προσανατολισμό στην πράσινη μετάβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΠΑ Εμπορίας επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως στρατηγικός πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και ανάπτυξης, συμβάλλοντας τόσο στη θωράκιση της χώρας όσο και στην περαιτέρω αναβάθμιση της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη.

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