Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 12:20
Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 11:26
ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 11:01
Η Schneider Electric παρουσιάζει το EcoStruxure™ Building Activate απλοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση για μικρά και μεσαία κτίρια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/03/2026 - 10:33
WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 10:11
Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 09:50
Η Hellenic Cables υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 09:17
ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:54
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:33
Πέτη Πέρκα: Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 08:19
Πότε έρχονται μέτρα - Πάει πίσω το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/03/2026 - 08:09
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:07
Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:00
Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43

Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
Newsroom
Τετάρτη, 11/03/2026 - 11:49

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ και η εταιρεία ΣΤΑΝΤΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων, ιδιοκτήτρια του ακινήτου «Κεραμεία Αλλατίνη» στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψαν Μνημόνιο Κοινής Κατανόησης με αντικείμενο τη διερεύνηση συνεργασίας για την ανάπτυξη τμήματος του εμβληματικού ακινήτου.

Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη πύργου κατοικιών συνολικής δόμησης έως και 29.800 τ.μ., με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Στο πλαίσιο του Μνημονίου, η ΑΒΑΞ θα έχει περίοδο αποκλειστικότητας τριών (3) μηνών προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και λοιπές αξιολογήσεις για την υλοποίηση του έργου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΝΤΑ, Σταύρος Ανδρεάδης, δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μέσα από τη συνεργασία μας με έναν Όμιλο του κύρους και της εμπειρίας που έχει ο ΑΒΑΞ, ξεκινάει η φάση της υλοποίησης ενός ονείρου μου: της δημιουργίας του πρώτου ουρανοξύστη στη Θεσσαλονίκη. Σε συνδυασμό με τη δημιουργία του δημοτικού πάρκου και την ανάπλαση των διατηρητέων κτηρίων του κεραμείου, που θα αναλάβει η ΣΤΑΝΤΑ, δημιουργείται μια εμβληματική παρέμβαση και ένα τοπόσημο στην αγαπημένη μου πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Χρήστο Ιωάννου και όλο το εξαιρετικό επιτελείο του για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΑΒΑΞ, Χρήστος Ιωάννου, δήλωσε:

«Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα του real estate. Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη ΣΤΑΝΤΑ και τον κ. Σταύρο Ανδρεάδη, μια προσωπικότητα του ελληνικού επιχειρείν, και προσβλέπουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση των απαραίτητων αξιολογήσεων, η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη ενός εμβληματικού έργου για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τις δύο υπό κατασκευή μεγάλες υποδομές, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του ΙΣΝ και τον υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο Flyover, επιβεβαιώνεται η σταθερή στρατηγική παρουσία του Ομίλου μας στη Θεσσαλονίκη».

