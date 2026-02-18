ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πέντε μύθοι για την θέρμανση που πρέπει να ξεχάσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πώς η αλλαγή θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει ριζικά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία

Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
Newsroom
Τετάρτη, 18/02/2026 - 08:17

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ανέλαβε σύμβαση από τη DEME για την προμήθεια inter-array καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία.

Το έργο BC-Wind, που κατασκευάζεται από την Ocean Winds, μια κοινοπραξία 50/50 μεταξύ της EDP Renewables και της ENGIE, η οποία αναπτύσσει υπεράκτια αιολικά πάρκα διεθνώς, βρίσκεται περίπου 23 χλμ. ανοιχτά των ακτών της Πολωνίας στη Βαλτική Θάλασσα. Το αιολικό πάρκο έχει προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ έως 390 MW, 26 συνολικά ανεμογεννήτριες και μόλις τεθεί σε λειτουργία θα παρέχει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά ετησίως.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Hellenic Cables θα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την παραγωγή, τις δοκιμές και την προμήθεια περίπου 70 χλμ. inter-array υποβρυχίων καλωδίων 66kV, συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών, καθώς και την προμήθεια των σχετικών εξαρτημάτων τους.

Τα καλώδια θα παραχθούν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο με την ολοκλήρωση να προβλέπεται έως το τέλος του 2027.

Η νέα αυτή σύμβαση έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης ανάθεσης σύμβασης EPCI export καλωδίων για το έργο BC-Wind, την οποία η Hellenic Cables είχε υπογράψει με την Ocean Winds σε κοινοπραξία με τη DEME.

Ο Philip Scheers, Γενικός Διευθυντής Καλωδίων στη DEME, δήλωσε: «Η DEME και η Hellenic Cables έχουν αποδείξει επανειλημμένα την αποτελεσματική συνεργασία τους σε πολλαπλά υπεράκτια αιολικά έργα. Αναμένουμε ότι η κοινή τεχνογνωσία και η δέσμευσή μας στην ποιότητα θα οδηγήσουν σε μια ασφαλή και επιτυχημένη υλοποίηση του έργου BC-Wind».

Ο Κώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, ανέφερε: «Το έργο αυτό ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο μας ως αξιόπιστου συνεργάτη σε υπεράκτια αιολικά έργα σε όλη την Ευρώπη. Η συνεργασία μας με τη DEME και την Ocean Winds στο έργο BC-Wind αντικατοπτρίζει την αποδεδειγμένη ικανότητά μας να παρέχουμε καλωδιακές λύσεις υψηλής ποιότητας, στηρίζοντας τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια στην περιοχή της Βαλτικής».

Ο Pete Geddes, Project Director του BC-Wind στην Ocean Winds, δήλωσε: «Η επιλογή της Hellenic Cables για το σύνολο των inter-array καλωδίων αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για το έργο BC-Wind καθώς προχωρά στη φάση κατασκευής. Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της στην παροχή αξιόπιστων υποβρυχίων συστημάτων καλωδίων, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία μας με τη DEME, θα είναι καθοριστική για την αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση αυτού του υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη Βαλτική Θάλασσα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή 13 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Hellenic Cables αναλαμβάνει υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς ενέργειας στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Hellenic Cables αναλαμβάνει υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς ενέργειας στην Πολωνία

Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια 66kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia TWO
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια 66kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia TWO

Πολωνία: Ουκρανός πολίτης που καταζητείται για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream κρατείται στην Πολωνία
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ουκρανός πολίτης που καταζητείται για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream κρατείται στην Πολωνία

Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

Κάγια Κάλας: O Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάγια Κάλας: O Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας»

Η Hellenic Cables μεταξύ των EU Climate Leaders 2025 σύμφωνα με τους Financial Times
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Hellenic Cables μεταξύ των EU Climate Leaders 2025 σύμφωνα με τους Financial Times