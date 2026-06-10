Μνημόνιο Συνεργασίας ΡΑΑΕΥ και ΟΠΑ

Εκ μέρους της ΡΑΑΕΥ το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρόεδρος, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιμάρας και εκ μέρους της ΟΠΑ ο Πρύτανης, Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης.

Όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο, η ΡΑΑΕΥ και το ΟΠΑ θα αναπτύξουν συνεργασία στον τομέα της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, δεδομένων και αναλυτικών μεθοδολογιών, ιδίως σε ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης, αδειοδότησης, εποπτείας και εύρυθμης λειτουργίας των αγορών ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει διάρκεια πέντε ετών.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Καθ. Τσιμάρας δήλωσε αμέσως μετά: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενός Πανεπιστημίου με υψηλό επίπεδο επιστημονικού και ερευνητικού έργου. Η συνεργασία της ΡΑΑΕΥ με το ΟΠΑ ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση του Ρυθμιστή με την ακαδημαϊκή έρευνα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και των σύγχρονων μεθοδολογιών προς όφελος της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των αγορών ενέργειας τις οποίες εποπτεύει η Ρυθμιστική Αρχή καθώς και των τομέων αρμοδιότητάς της, των υδάτων και των αποβλήτων».

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθ. Βασδέκης δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη ΡΑΕΕΥ επισφραγίζει την κοινή μας δέσμευση για τη γεφύρωση της ακαδημαϊκής έρευνας με την πράξη και την εποπτεία σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, το ΟΠΑ θέτει το υψηλού επιπέδου επιστημονικό του δυναμικό, την τεχνογνωσία του στην ανάλυση δεδομένων και τα καινοτόμα εκπαιδευτικά του προγράμματα στην υπηρεσία ενός κορυφαίου θεσμικού φορέα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την ενεργειακή οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας παράλληλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας πολύτιμες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και έρευνας πεδίου. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα αποφέρει οφέλη τόσο για τους δύο οργανισμούς όσο και για την κοινωνία και τους καταναλωτές».

Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου ήταν εκ μέρους της ΡΑΑΕΥ ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ και Προεδρεύων του Κλάδου Αποβλήτων, Κάτοχος Έδρας UNESCO – Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία στο ΕΜΠ, Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης και ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ και Προεδρεύων του Κλάδου Υδάτων, Καθ. Δημήτρης Ψυχογυιός και εκ μέρους του ΟΠΑ ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθ. Λεωνίδας Δουκάκης και ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Δημήτρης Ζήσης.