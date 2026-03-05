ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48

Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
Πέμπτη, 05/03/2026 - 11:22
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει την εξαγορά μονάδας παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW) στο Hartlepool της Αγγλίας, μέσω Σύμβασης Πώλησης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Sale Agreement), η οποία υπεγράφη στις 4 Μαρτίου 2026 μεταξύ της Corinth Pipeworks UK Ltd, 100% θυγατρικής της Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ (CPW), και των συνδιαχειριστών BTG Begbies Traynor (London) LLP, οι οποίοι διορίστηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια του Λονδίνου (Business and Property Courts of England and Wales) και ενεργούν υπό την ιδιότητα τους ως αντιπρόσωποι της Liberty Pipes (Hartlepool) Ltd. (ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ), με συνολικό τίμημα GBP 10,000,000.

Η στρατηγική αυτή εξαγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης του τομέα σωλήνων χάλυβα αυξάνοντας την δυναμικότητα του και ενισχύοντας τη θέση του ως βασικού προμηθευτή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η μονάδα παραγωγής σωλήνων SAW στο Hartlepool, που ιδρύθηκε το 1926, διακρίνεται για την κατασκευή σωλήνων υψηλής ποιότητας, εξυπηρετώντας μεγάλες εταιρείες του παγκόσμιου ενεργειακού τομέα όπως οι Shell, BP, Total και Equinor, καθώς και κορυφαίες εταιρείες υποθαλάσσιων έργων, συμπεριλαμβανομένων των Subsea 7 και Saipem. Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εθνικής σημασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις κυβερνητικές προτεραιότητες στους τομείς της αναβάθμισης υποδομών και της απανθρακοποίησης, μέσω της χρήσης του υδρογόνου και της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS). Η επικρατούσα τάση για επιστροφή της παραγωγής στη χώρα και ενίσχυση της εθνικής εφοδιαστικής αλυσίδας θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην αναπτυξιακή δυναμική της μονάδας.

Ο Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:«Η Cenergy Holdings και η CPW είναι γνωστές για την υλοποίηση σύνθετων έργων σωλήνων χάλυβα, οπότε η απόκτηση της μονάδας αυτής σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για εμάς. Με την προσθήκη της νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων LSAW, που ξεχωρίζουν για την ανθεκτικότητα, την υψηλή ποιότητα και την καταλληλότητά τους σε εφαρμογές υψηλής πίεσης, επεκτείνουμε σημαντικά τις δυνατότητές μας. Συνδυάζοντας τη διεθνή εμπειρία μας με μια κορυφαία μονάδα παραγωγής με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο».

Ο Ηλίας Μπεκίρος, Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου, σχολίασε: «Η στρατηγική εξαγορά της μονάδας LSAW στο Hartlepool έχει ως στόχο να διπλασιάσει την παραγωγική ικανότητα της CPW στον τομέα LSAW, επιτρέποντας στην εταιρεία να αναλάβει μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της CPW ως κορυφαίου κατασκευαστή σωλήνων για απαιτητικές εφαρμογές σε βαθιά υπεράκτια ύδατα, υποστηριζόμενη από ένα εξαιρετικό ιστορικό επιδόσεων στον κλάδο».

