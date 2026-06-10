Δημ. Τσιόδρας προς Jørgensen: Χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις στα δίκτυα

Το θέμα «Πώς θα ολοκληρωθεί η ενεργειακή ένωση», απασχόλησε τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την ενέργεια του Kangaroo Group, παρουσία του επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

Η ομάδα, στην οποία προεδρεύει η ευρωβουλευτής Andrea Wechsler, ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στην ενεργειακή επάρκεια, αλλά και στο πώς θα εξασφαλιστούν καλύτερες τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο κ. Τσιόδρας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε σχετικά:

«Πώς θα ολοκληρωθεί η ενεργειακή ένωση;

Αυτό ήταν το κεντρικό θέμα της συζήτησης με τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jørgensen στην πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την ενέργεια του Kangaroo Group.

Στην παρέμβασή μου τόνισα ότι η ενεργειακή σύνδεση μεταξύ των χωρών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενεργειακή ένωση και να εξασφαλιστούν καλύτερες τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Επίτροπος Jørgensen αναγνώρισε ότι τα δίκτυα αποτελούν προτεραιότητα και θα υπάρξει αυξημένη χρηματοδότηση για την διασύνδεσή τους».