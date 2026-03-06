ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη

Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
Newsroom
Παρασκευή, 06/03/2026 - 09:34

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025

Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία

  • Ο κύκλος εργασιών ύψους 7,2 δισ. ευρώ, αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση (2024: 6,6 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και των υψηλότερων τιμών.
  • H λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) ανήλθε σε 727 εκατ. ευρώ (2024: 604 εκατ. ευρώ), βελτιωμένη κατά 20% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη έμφαση σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και την συνετή διαχείριση κόστους.
  • Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 398 εκατ. ευρώ (2024: 274 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ισχυρή δυναμική των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, παράλληλα με τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα.
  • Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.496 εκατ. ευρώ (2024: 1.513 εκατ. ευρώ), μειωμένος ελαφρά κατά 17 εκατ. ευρώ, καταδεικνύοντας καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα και πειθαρχημένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, παρά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη.
  • Ο καθαρός δανεισμός/EBITDA μειώθηκε σε 2,1x (2024: 2,5x), αποτυπώνοντας την ισχυρή αύξηση του EBITDA.
  • Προτεινόμενο μικτό1 μέρισμα 0,27 ευρώ ανά μετοχή.

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία

  • Αλουμίνιο: ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, χάρη στο ελκυστικό προϊοντικό μείγμα και τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας οδήγησαν σε ενισχυμένη κερδοφορία και μείωση του καθαρού δανεισμού, παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.
  • Χαλκός: αύξηση του όγκου πωλήσεων και διατήρηση εύρωστης κερδοφορίας, παρά τις εξωτερικές προκλήσεις. Οι υψηλότερες τιμές χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) και ο αντίκτυπος των εμπορικών δασμών στις ροές εφοδιασμού άσκησαν πίεση στο κεφάλαιο κίνησης στο τέλος του έτους.
  • Καλώδια: βελτίωση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κερδοφορίας, μέσω της αυστηρής τήρησης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργων και της υψηλής αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας. Η δυναμική ανάληψη νέων παραγγελιών διατήρησε το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών στα 2,9 δισ. ευρώ.
  • Σωλήνες χάλυβα: επιδόσεις σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, χάρη στην υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τις στοχευμένες επενδύσεις που οδήγησαν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αναπτυξιακής πορείας.
  • Χάλυβας: υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων και σημαντική αύξηση του a-EBITDA, παρά την αναιμική ζήτηση στην Ε.Ε.. Οι λειτουργικές βελτιώσεις των βασικών δεικτών επιδόσεων των εργοστασίων οδήγησαν σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους.
  • Ακίνητα: η ολοκλήρωση νέων ακινήτων, η εξέλιξη των κατασκευών και η σταθερή ζήτηση από τους μισθωτές για σύγχρονα, βιώσιμα κτίρια στην Ελλάδα υποστήριξαν τα ισχυρά αποτελέσματα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Το 2025, συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε περαιτέρω τη δυναμική που έχει το ευρύ και με μεγάλη διαφοροποίηση χαρτοφυλάκιο μας, την ανταγωνιστική μας θέση και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής μας βάσης για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στο ολοένα και πιο ασταθές περιβάλλον. Παρά τις συνεχιζόμενες εξωτερικές προκλήσεις, παραμείναμε προσηλωμένοι, ευέλικτοι και κοντά στους πελάτες μας, γεγονός που μας επέτρεψε, όχι μόνο να προσαρμοστούμε, αλλά και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλη την έκταση του παγκόσμιου αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας.

Αυτό αντανακλάται ξεκάθαρα στις ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9% σε ετήσια βάση και του αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά 20% σε 727 εκατ. ευρώ. Η ουσιαστική βελτίωση της κερδοφορίας, χάρη στη θετική πορεία των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, παράλληλα με την αξιοσημείωτη ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα, αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας αποφέρει απτά αποτελέσματα.

Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στη συνεχή λειτουργική βελτιστοποίηση, στην καινοτομία των προϊόντων που προσφέρουμε και στη στοχευμένη επέκταση σε τομείς της αγοράς με θετική προοπτική, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους συμμέτοχους.

Οι πρόσφατες κανονιστικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας στον χάλυβα που αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να εφαρμοστούν το προσεχές διάστημα – αναμένεται να αντιμετωπίσουν, σε κάποιο βαθμό, τις υφιστάμενες στρεβλώσεις της αγοράς, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά μας και να δημιουργήσουν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για βιώσιμη ανάπτυξη».

