Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη

Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία

Ο κύκλος εργασιών ύψους 7,2 δισ. ευρώ, αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση (2024: 6,6 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και των υψηλότερων τιμών.

H λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) ανήλθε σε 727 εκατ. ευρώ (2024: 604 εκατ. ευρώ), βελτιωμένη κατά 20% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη έμφαση σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και την συνετή διαχείριση κόστους.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 398 εκατ. ευρώ (2024: 274 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ισχυρή δυναμική των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, παράλληλα με τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.496 εκατ. ευρώ (2024: 1.513 εκατ. ευρώ), μειωμένος ελαφρά κατά 17 εκατ. ευρώ, καταδεικνύοντας καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα και πειθαρχημένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, παρά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη.

Ο καθαρός δανεισμός/EBITDA μειώθηκε σε 2,1x (2024: 2,5x), αποτυπώνοντας την ισχυρή αύξηση του EBITDA.

Προτεινόμενο μικτό1 μέρισμα 0,27 ευρώ ανά μετοχή.

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία

Αλουμίνιο: ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, χάρη στο ελκυστικό προϊοντικό μείγμα και τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας οδήγησαν σε ενισχυμένη κερδοφορία και μείωση του καθαρού δανεισμού, παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Χαλκός: αύξηση του όγκου πωλήσεων και διατήρηση εύρωστης κερδοφορίας, παρά τις εξωτερικές προκλήσεις. Οι υψηλότερες τιμές χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) και ο αντίκτυπος των εμπορικών δασμών στις ροές εφοδιασμού άσκησαν πίεση στο κεφάλαιο κίνησης στο τέλος του έτους.

Καλώδια: βελτίωση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κερδοφορίας, μέσω της αυστηρής τήρησης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργων και της υψηλής αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας. Η δυναμική ανάληψη νέων παραγγελιών διατήρησε το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών στα 2,9 δισ. ευρώ.

Σωλήνες χάλυβα: επιδόσεις σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, χάρη στην υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τις στοχευμένες επενδύσεις που οδήγησαν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αναπτυξιακής πορείας.

Χάλυβας: υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων και σημαντική αύξηση του a-EBITDA, παρά την αναιμική ζήτηση στην Ε.Ε.. Οι λειτουργικές βελτιώσεις των βασικών δεικτών επιδόσεων των εργοστασίων οδήγησαν σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Ακίνητα: η ολοκλήρωση νέων ακινήτων, η εξέλιξη των κατασκευών και η σταθερή ζήτηση από τους μισθωτές για σύγχρονα, βιώσιμα κτίρια στην Ελλάδα υποστήριξαν τα ισχυρά αποτελέσματα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Το 2025, συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε περαιτέρω τη δυναμική που έχει το ευρύ και με μεγάλη διαφοροποίηση χαρτοφυλάκιο μας, την ανταγωνιστική μας θέση και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής μας βάσης για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στο ολοένα και πιο ασταθές περιβάλλον. Παρά τις συνεχιζόμενες εξωτερικές προκλήσεις, παραμείναμε προσηλωμένοι, ευέλικτοι και κοντά στους πελάτες μας, γεγονός που μας επέτρεψε, όχι μόνο να προσαρμοστούμε, αλλά και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλη την έκταση του παγκόσμιου αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας.

Αυτό αντανακλάται ξεκάθαρα στις ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9% σε ετήσια βάση και του αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά 20% σε 727 εκατ. ευρώ. Η ουσιαστική βελτίωση της κερδοφορίας, χάρη στη θετική πορεία των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, παράλληλα με την αξιοσημείωτη ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα, αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας αποφέρει απτά αποτελέσματα.

Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στη συνεχή λειτουργική βελτιστοποίηση, στην καινοτομία των προϊόντων που προσφέρουμε και στη στοχευμένη επέκταση σε τομείς της αγοράς με θετική προοπτική, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους συμμέτοχους.

Οι πρόσφατες κανονιστικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας στον χάλυβα που αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να εφαρμοστούν το προσεχές διάστημα – αναμένεται να αντιμετωπίσουν, σε κάποιο βαθμό, τις υφιστάμενες στρεβλώσεις της αγοράς, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά μας και να δημιουργήσουν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για βιώσιμη ανάπτυξη».