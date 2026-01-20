Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17

Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση

Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
Newsroom
Τρίτη, 20/01/2026 - 09:40

Νυκτερινή αεροπορική επίθεση της Μόσχας στέρησε και πάλι τη θέρμανση σε περισσότερες από 5.600 πολυκατοικίες στο Κίεβο ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει στους 14 βαθμούς κάτω από το μηδέν, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

«Μετά την επίθεση αυτή, 5.635 πολυκατοικίες είναι χωρίς θέρμανση», δήλωσε ο δήμαρχος μέσω του Telegram. Σε μεγάλο μέρος της πόλης έχει εξάλλου διακοπεί και η υδροδότηση, πρόσθεσε.

Μια γυναίκα τραυματίσθηκε και νοσηλεύεται, διευκρίνισε ο Κλίτσκο. Κτίρια υπέστησαν ζημιές, κυρίως ένα δημοτικό σχολείο, πρόσθεσε.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως αυτά τα νέα ρωσικά πλήγματα πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά τη χειρότερη επίθεση της Μόσχας στο ενεργειακό δίκτυο του Κιέβου από την αρχή της εισβολής της στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Η επίθεση αυτή, που πραγματοποιήθηκε τα χαράματα της 9ης Ιανουαρίου, είχε στοχοθετήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις στερώντας τη θέρμανση στη μισή πόλη και το ηλεκτρικό σε πάρα πολλούς κατοίκους για μέρες και σε θερμοκρασίες παγετού.

Την περασμένη νύκτα, η Ρωσία έστειλε αρχικά στο Κίεβο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μάχης μεγάλου βεληνεκούς, πριν εξαπολύσει πυραύλους κρουζ εναντίον της πόλης και της περιφέρειάς της.

Εκρήξεις ακούσθηκαν επανειλημμένα στο κέντρο της πρωτεύουσας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, οι οποίοι είδαν επίσης να αναλαμβάνει δράση η αντιαεροπορική άμυνα.

«Οι κοινοτικές και ενεργειακές υπηρεσίες εργάζονται για να αποκαταστήσουν τη θέρμανση, την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση στις κατοικίες των πολιτών του Κιέβου», πρόσθεσε ο Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν το 80% των πολυκατοικιών, που δεν έχουν σήμερα θέρμανση, είχαν αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα και μετά την προηγούμενη επίθεση.

Εξάλλου μια κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής στην περιφέρεια της Βίνιτσα της κεντρικής Ουκρανίας επλήγη από ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε σήμερα η κυβερνήτης Ναταλία Ζαμπολότνα.

Η Ζαμπολότνα δεν διευκρίνισε ο είδος της εγκατάστασης που επλήγη, προσθέτοντας μέσω του Telegram ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Στην Βίνιτσα βρίσκεται το αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας.

