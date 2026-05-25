Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο
Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει
Τέλος στην αναμονή για να φορτίσει το κινητό
BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
Newsroom
Δευτέρα, 25/05/2026 - 08:59
Η υπηρεσία κατασκοπείας και ειδικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας SBU ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι επιτέθηκε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αντλιοστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της Ρωσίας, υποδομή που τροφοδοτεί τη Μόσχα.

Η εγκατάσταση αυτή είναι καίρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμιά της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram, υποστηρίζοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση αυτή.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως ο περιφερειάρχης στη Βλαντίμιρ, Αλεξάντερ Αβντέγεφ, ανέφερε από την πλευρά του ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά κοντά στην πόλη Καμέσκαβα. Ο περιφερειάρχης, τον οποίο επικαλέστηκε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αναφέρθηκε σε φωτιά σε υποδομή, χωρίς να διευκρινίσει αν συνδεόταν με τη βιομηχανία του πετρελαίου.

Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ

